店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法

民建聯議員何俊賢在會上表示，有關部門現時向個人發放定額罰款通知書，惟就店舖阻街而言，不少店舖員工反映自己只是跟隨上司指示，但最終是員工受罰，他關注政府會否考慮以新方法「堵截源頭」，如改為控告店舖檔主等。環境及生態局副秘書長羅翠薇稱正研究能否針對店舖、如商業登記持有人執法，希望下月能在事務委員會詳細報告。

議員指大機構罰款「當交租」

局方：7月交代累進制研究

民建聯立法會議員鄭泳舜則稱，部分大機構「當交租咁繳交罰款」，憂慮提升罰款未有太大阻嚇力，建議引入累進制罰款。羅翠薇表示，一直有討論是否需引入累進制，惟由於執法人員可因應情况於一日內發出多張罰款通知書，故需研究累進制會否令罰款超出法定最高罰款等，估計同在7月進一步交代。

另外，批發及零售界立法會議員邵家輝指出，針對店舖阻街的執法欠缺具體準則和指引，建議列明阻街一段指定時間後，將增發告票以增阻嚇性。

食環署副署長姚繼卓稱，署方需視乎實際情况處理不同個案，如執法人員有時會在店舖收回阻街貨物後才離開，故無硬性標準。