5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行

勞處：系統自動發出取消警告

勞工處解釋，工作暑熱警告建基於天文台於京士柏的暑熱指數測量數據，發出、更新或取消警告是透過電腦系統自動檢測、製作和傳送，不經人手修訂，暑熱指數昨午出現較頻密的波動，故同日內取消及重新發出工作暑熱警告；處方會小心留意各種情况，適時探討優化系統。

天文台發「極端酷熱」

勞處10分鐘後取消「暑熱」

勞工處昨早11時50分發出黃色工作暑熱警告，下午1時50分取消。10分鐘後、即下午2時再發出警告，下午3時取消；取消前的10分鐘，天文台曾發出極端酷熱天氣提示，多區氣溫達35℃或以上。勞工處3時20分第三度發黃色工作暑熱警告，與第二次警告取消相隔20分鐘，第三次警告最終在下午4時20分取消（見圖）。

根據勞工處《預防工作時中暑指引》，黃色工作暑熱警告生效即暑熱指數達30或以上，其間工人應獲每小時15至45分鐘休息時間。

資方倡特定氣溫或時段停工

勞聯倡極端酷熱納指引免亂

梁敬國形容警告「彈出彈入」，前線難以執行，認為指明達特定最高氣溫或指明時段（如11時至3時）停工，比現時無法預計休息時間好。

勞聯立法會議員林振昇表示，暑熱指數「上上落落」無可厚非，但認同執行複雜，加上天文台另設極端酷熱特別提示，「但係兩套系統嚟，工友覺得已經好熱、又有特別提示，點解都冇得休息呢？亂上加亂」。

他建議將極端酷熱特別提示納入現有指引及設休息安排，避免如暑熱指數般「跳嚟跳去」。不過他重申，僱主見酷熱天氣應有心理準備安排僱員休息，「唔可以話警告唔清晰就有藉口」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，警告短時間內取消及生效導致信息混亂，擔心僱主乘機不提供休息時間，冀勞工處提早檢討。

天文台科學主任劉永均表示，受高空反氣旋影響，本港天氣極端酷熱，尖沙嘴天文台總部昨錄35.2℃，為今年以來最熱，預期日間酷熱天氣會維持多一兩日，今日市區最高氣溫34℃，新界再高一兩度，提醒市民戶外活動時多喝水，勿過分操勞。