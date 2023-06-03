明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行

【明報專訊】本港酷熱持續，多區氣溫昨日曾達35℃或以上，天文台發出極端酷熱天氣提示。勞工處昨在不足5小時內三度發出黃色工作暑熱警告，兩次取消及再發警告分別相隔10及20分鐘，勞資雙方均認為執行休息安排複雜，香港建造商會執行總監梁敬國批評警告「彈出彈入」，間接印證所謂科學化指數難執行。

勞處：系統自動發出取消警告

勞工處解釋，工作暑熱警告建基於天文台於京士柏的暑熱指數測量數據，發出、更新或取消警告是透過電腦系統自動檢測、製作和傳送，不經人手修訂，暑熱指數昨午出現較頻密的波動，故同日內取消及重新發出工作暑熱警告；處方會小心留意各種情况，適時探討優化系統。

天文台發「極端酷熱」

勞處10分鐘後取消「暑熱」

勞工處昨早11時50分發出黃色工作暑熱警告，下午1時50分取消。10分鐘後、即下午2時再發出警告，下午3時取消；取消前的10分鐘，天文台曾發出極端酷熱天氣提示，多區氣溫達35℃或以上。勞工處3時20分第三度發黃色工作暑熱警告，與第二次警告取消相隔20分鐘，第三次警告最終在下午4時20分取消（見圖）。

根據勞工處《預防工作時中暑指引》，黃色工作暑熱警告生效即暑熱指數達30或以上，其間工人應獲每小時15至45分鐘休息時間。

資方倡特定氣溫或時段停工

勞聯倡極端酷熱納指引免亂

梁敬國形容警告「彈出彈入」，前線難以執行，認為指明達特定最高氣溫或指明時段（如11時至3時）停工，比現時無法預計休息時間好。

勞聯立法會議員林振昇表示，暑熱指數「上上落落」無可厚非，但認同執行複雜，加上天文台另設極端酷熱特別提示，「但係兩套系統嚟，工友覺得已經好熱、又有特別提示，點解都冇得休息呢？亂上加亂」。

他建議將極端酷熱特別提示納入現有指引及設休息安排，避免如暑熱指數般「跳嚟跳去」。不過他重申，僱主見酷熱天氣應有心理準備安排僱員休息，「唔可以話警告唔清晰就有藉口」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，警告短時間內取消及生效導致信息混亂，擔心僱主乘機不提供休息時間，冀勞工處提早檢討。

天文台科學主任劉永均表示，受高空反氣旋影響，本港天氣極端酷熱，尖沙嘴天文台總部昨錄35.2℃，為今年以來最熱，預期日間酷熱天氣會維持多一兩日，今日市區最高氣溫34℃，新界再高一兩度，提醒市民戶外活動時多喝水，勿過分操勞。

上 / 下一篇新聞

港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開
加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
婦深圳注射透明質酸危殆
婦深圳注射透明質酸危殆
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」
2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈
「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈
海關擴招聘 大三生可考督察
海關擴招聘 大三生可考督察
馬會前高級經理 控收賄5罪
馬會前高級經理 控收賄5罪
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位