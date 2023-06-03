警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念

警力增 李家超鄭雁雄今赴市集開幕式

昨日身在北京的律政司長林定國被問及會否建議市民六四不要聚集，他回應稱「我唔會自己主動建議市民做啲咩嘢、唔做啲咩嘢」，唯一建議是市民任何時候做任何事，都必須依據法律。至於在街上或維園拿着蠟燭是否違法，他重申法律界線很清晰，國安法列明煽動分裂國家及顛覆國家政權等4類違法行為。

街上可否持燭 林定國：法律界線清晰

根據本報向多名社運人士了解，警方近日先後接觸他們詢問六四當日有什麼活動，部分人接獲具體提醒，如六四當日不要到維園，又或不要在社交媒體悼念六四。有歷年參與公開悼念六四的民主派人士稱，過去一周已接獲警方不止一次類似來電。本報向警方查詢是否曾約談部分人士，警方回應稱，是否採取任何行動會按實際情况依法處理。至於六四當日會否在維園附近巡邏、防止有人悼念，警方稱會按公共安全、公共秩序和國家安全威脅，作出適當的行動調配。

活動橫額列保安局「支持單位」

社民連周嘉發稱，警方國安處前日曾約見他，了解他近日有什麼活動，他說自己如實回答，並無計劃六四當日公開悼念。同接獲警方來電的梁錦威則說，日前警方來電稱六四當日「無必要唔好出街」。他認為國安處以不同方式提醒，構成一定壓力，但相信悼念本身不違法，希望港人用自己方法，令六四不會被遺忘。

另一前支聯會常委蔡耀昌則說，警方沒有聯絡過他。蔡預計六四當日不會有大型集體行動，個人則會再視乎情况。

家鄉市集嘉年華橫額顯示，保安局、民青局及文體旅局都是支持單位。

另外，林定國昨日結束5日訪京行程，他啟程回港前說，昨與港澳辦主任夏寶龍會面，會面期間匯報律政司計劃及本港法治最新發展，並重申律政司會繼續全面準確貫徹一國兩制，維護國家主權、安全和發展利益。他未有說明訪京期間會面有否提及《基本法》23條立法，只重申立法「一定要盡快完成」。

首次以司長身分訪京的林定國5天內與11個內地部委領導會面，他稱其間談到大灣區內香港與內地法律規則和機制銜接、民商事司法互助及兩地法律人才交流，並與內地部門設定短中期目標，爭取盡快取得成果。

明報記者