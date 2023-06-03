警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念

【明報專訊】六四事件34周年臨近，本報得悉，已解散的支聯會前成員及多名社運人士近日先後接獲警方國安處約談或來電，關注他們六四當日行程，部分人接獲提示勿到歷年舉辦燭光集會的維園。其中前支聯會常委梁錦威表示，日前接獲警方來電稱六四當日「無必要唔好出街」。另一邊廂，26個同鄉社團今起一連3日在維園舉辦家鄉市集嘉年華，特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄今日將出席開幕儀式。維園一帶昨日明顯加強警力，不時有軍裝警員巡邏，大會則在市集入場處設安檢區。
警力增 李家超鄭雁雄今赴市集開幕式
昨日身在北京的律政司長林定國被問及會否建議市民六四不要聚集，他回應稱「我唔會自己主動建議市民做啲咩嘢、唔做啲咩嘢」，唯一建議是市民任何時候做任何事，都必須依據法律。至於在街上或維園拿着蠟燭是否違法，他重申法律界線很清晰，國安法列明煽動分裂國家及顛覆國家政權等4類違法行為。
街上可否持燭 林定國：法律界線清晰
根據本報向多名社運人士了解，警方近日先後接觸他們詢問六四當日有什麼活動，部分人接獲具體提醒，如六四當日不要到維園，又或不要在社交媒體悼念六四。有歷年參與公開悼念六四的民主派人士稱，過去一周已接獲警方不止一次類似來電。本報向警方查詢是否曾約談部分人士，警方回應稱，是否採取任何行動會按實際情况依法處理。至於六四當日會否在維園附近巡邏、防止有人悼念，警方稱會按公共安全、公共秩序和國家安全威脅，作出適當的行動調配。
活動橫額列保安局「支持單位」
社民連周嘉發稱，警方國安處前日曾約見他，了解他近日有什麼活動，他說自己如實回答，並無計劃六四當日公開悼念。同接獲警方來電的梁錦威則說，日前警方來電稱六四當日「無必要唔好出街」。他認為國安處以不同方式提醒，構成一定壓力，但相信悼念本身不違法，希望港人用自己方法，令六四不會被遺忘。
另一前支聯會常委蔡耀昌則說，警方沒有聯絡過他。蔡預計六四當日不會有大型集體行動，個人則會再視乎情况。
家鄉市集嘉年華橫額顯示，保安局、民青局及文體旅局都是支持單位。
另外，林定國昨日結束5日訪京行程，他啟程回港前說，昨與港澳辦主任夏寶龍會面，會面期間匯報律政司計劃及本港法治最新發展，並重申律政司會繼續全面準確貫徹一國兩制，維護國家主權、安全和發展利益。他未有說明訪京期間會面有否提及《基本法》23條立法，只重申立法「一定要盡快完成」。
首次以司長身分訪京的林定國5天內與11個內地部委領導會面，他稱其間談到大灣區內香港與內地法律規則和機制銜接、民商事司法互助及兩地法律人才交流，並與內地部門設定短中期目標，爭取盡快取得成果。