明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開

【明報專訊】除了港鐵本月25日起平均加2.3%，5間巴士公司亦將於6月18日起加3.9%至7%。本報選取部分跨區路線對比加價前後的巴士及港鐵票價，發現以往乘搭港鐵較貴的路線，當兩項交通工具同時加價後收費差距收窄；反之如以往乘搭巴士較貴者，兩種交通工具的收費差距則擴大。有經常搭巴士的市民稱，巴士可點對點直達更方便，惟如巴士票價較港鐵愈來愈貴，日後或改搭港鐵。

現時不同跨區路線有不同更便宜的出行交通工具，如天水圍往觀塘及港島，乘搭巴士路線或較港鐵便宜，而荃灣往灣仔、馬鞍山往柴灣則以港鐵票價較優惠。本報對比加價前後分別乘搭港鐵及巴士按上述路線出行，發現整體而言各路線較便宜的出行選擇維持不變，惟如該路線以港鐵更貴，加價後搭巴士及搭港鐵的收費差距收窄，如來往觀塘及天水圍，以往搭港鐵較巴士貴4.4元，兩者加價後收窄至4.1元。反之巴士票價較港鐵票價貴的路線，如來往灣仔及荃灣，以往搭巴士較港鐵貴3.9元，兩者加價後巴士仍較港鐵貴，且差距擴至4.3元（見表）。

市民：巴士愈來愈貴 或改搭港鐵

居於第一城的梁小姐較常往上環工作。她稱，以往多搭車費約22元的城巴88R，因車程較快半小時已可到達，搭港鐵往上環雖更便宜僅16.3元，但轉車較繁複。今次港鐵票價加4毫至16.7元，巴士亦加價，她稱由於現時兩項交通工具已有近6元差距，如差距進一步擴大，寧願多花10分鐘步程，日後或改乘港鐵，認為巴士如相對較港鐵愈來愈貴會難以負擔。

上 / 下一篇新聞

港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行
5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
婦深圳注射透明質酸危殆
婦深圳注射透明質酸危殆
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」
2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈
「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈
海關擴招聘 大三生可考督察
海關擴招聘 大三生可考督察
馬會前高級經理 控收賄5罪
馬會前高級經理 控收賄5罪
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位