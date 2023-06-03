加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開

現時不同跨區路線有不同更便宜的出行交通工具，如天水圍往觀塘及港島，乘搭巴士路線或較港鐵便宜，而荃灣往灣仔、馬鞍山往柴灣則以港鐵票價較優惠。本報對比加價前後分別乘搭港鐵及巴士按上述路線出行，發現整體而言各路線較便宜的出行選擇維持不變，惟如該路線以港鐵更貴，加價後搭巴士及搭港鐵的收費差距收窄，如來往觀塘及天水圍，以往搭港鐵較巴士貴4.4元，兩者加價後收窄至4.1元。反之巴士票價較港鐵票價貴的路線，如來往灣仔及荃灣，以往搭巴士較港鐵貴3.9元，兩者加價後巴士仍較港鐵貴，且差距擴至4.3元（見表）。

市民：巴士愈來愈貴 或改搭港鐵

居於第一城的梁小姐較常往上環工作。她稱，以往多搭車費約22元的城巴88R，因車程較快半小時已可到達，搭港鐵往上環雖更便宜僅16.3元，但轉車較繁複。今次港鐵票價加4毫至16.7元，巴士亦加價，她稱由於現時兩項交通工具已有近6元差距，如差距進一步擴大，寧願多花10分鐘步程，日後或改乘港鐵，認為巴士如相對較港鐵愈來愈貴會難以負擔。