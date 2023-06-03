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港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等

【明報專訊】港鐵昨公布本月25日調整票價，並公布新車費表，按早前決定票價整體加2.3%，逾九成車費上調不多於4毫。本地車費加幅最多8毫，如由屯門往來迪士尼的車程，加幅約2.5%；而被詬病多時的「短貴長平」票價問題未趁今次調整改善，部分路段差距反而擴大。實政圓桌立法會議員田北辰批評，解決部分路段票價「短貴長平」本應屬是次調整「重中之中」目標，港鐵卻未趁機「落重藥」收窄不合理差距，「唔知喺度做緊乜」。

九成車程加4毫內 8‧19再推半價

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，為支持疫情後經濟復蘇，已在檢討後的票價調機制外作特別安排，壓低票價調整幅度。另外，港鐵亦調整都會票及全月通等售價，加幅介乎1.9%至約3.6%，下月1日起生效。

港鐵昨表示，新車費表根據早前與政府共同完成的票價調整機制檢討而制定；而所有港鐵、輕鐵及港鐵巴士個別車程調整的加權平均數，須等同整體票價調整幅度。票價調整後，其中18%車費加幅達3至4毫，7%車費加幅達5毫或以上，4%車費維持不變（見圖）。舉例由屯門、元朗、天水圍往來中環或金鐘，車費由27.8元增至28.5元，增加7毫，加幅約2.5%。至於涉及跨境車程，由羅湖或落馬洲往來迪士尼的車程則增加1.4元至59.2元，加幅約2.4%。

綠巴轉乘優惠增至5毫 早晨折扣延一年

港鐵亦宣布，由於4月及5月的4天半價乘車日有剩餘金額，8月19日再推半價優惠。乘客當天使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡，車費均可享半價優惠，包括來往羅湖或落馬洲站的過境車程。另外「綠色專線小巴轉乘優惠」會加碼推出，涵蓋逾500條指定小巴線，優惠金額由今年第四季起會由現時每程3毫增至5毫；而「早晨折扣優惠」亦延續一年至明年5月31日。

大圍赴何文田紅磡「短貴長平」差距擴大

田北辰表示，現經屯馬線由大圍至何文田原價9.6元，而由大圍至紅磡只需6.2元，乘坐多一站反較便宜。本月25日調整票價後，由大圍至何文田需9.8元，經屯馬線由大圍至紅磡則需6.3元，差距由3.4元增至3.5元。他稱港鐵可就票價進行不多於5%的加權，本預計港鐵藉此慢慢縮窄「短貴長平」票價差距，無想過反而更嚴重。

田又批評，港鐵半價乘車日未安排在平日推出，令受加價影響最深的「打工仔」無法受惠，認為即使在某個平日提供七或八折優惠，亦為較理想做法。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，港鐵未就「短貴長平」問題給予合適解決方案，未有逐步平衡相關車程的票價，認為大眾對港鐵5年間的檢討工作屬「白等」。他促請港鐵透露更多加權工作的基準，包括票價調整是以公里數還是站數為基準等，提高其票價調整說服力。

關注組：「長平」大加價「短貴」不減價 不公道

港鐵票價結構關注組成員紀俊安對今次調整失望，認為港鐵未有調整屯馬線「短貴長平」另一經典例子，即鑽石山站來往何文田及紅磡站。他稱現時鑽石山往何文田8.7元，乘多一個車站到紅磡反便宜2元僅6.7元，今次加價後鑽石山往兩車站的2元收費差距未收窄。

紀又稱，留意到港鐵有嘗試理順屯馬線其他車費組合，惟何文田站乘客或最無辜，現時荃灣西往較遠的何文田，較往紅磡便宜，港鐵今次便將荃灣西往何文田車費大幅加價，由9.7元增至10.3元，加幅達6.2%。他說港鐵貫徹以「『長平』車程大加價、『短貴』車程凍價或小加價」方式理順車費，短貴卻不減價，對乘客不公道。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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