海關擴招聘 大三生可考督察

楊何蓓茵昨在港台《千禧年代》表示，新措施是希望讓有志服務社會的學生，可盡早獲得肯定的事業前景、有助縮短入職適應期。

被問到有大學生認為公務員工作較多限制，楊何蓓茵稱外間對公務員的一些看法未必與事實相符，指公務員不保證可每日準時收工，不認同是「好得閒」，政府亦對公務員有品格要求，但相信坊間很多工作都是如此。

宣傳車泊多區 可即場報名

參考該局網站，現時投考海關督察的入職條件之一，若申請人持有本港大學學士學位或具同等學歷，及符合語文能力要求，可投考入職月薪逾4.9萬元職位；若在中學文憑考試5科考獲3級或以上成績，及符合語文能力要求，可投考入職月薪逾4.4萬元職位。海關稱今起一連3日分別會在觀塘、尖沙嘴和灣仔安排招聘宣傳車即場報名，有專人講解申請細則及投考貼士。