海關擴招聘 大三生可考督察

【明報專訊】公務員事務局前日宣布，大學本科生及研究生在畢業年的前一年，已可報考政務主任（AO）及行政主任（EO）等6個職系。局長楊何蓓茵昨日表示，有紀律部隊有興趣跟隨擴闊招聘對象，正考慮實際執行時間及安排。海關昨稱現正招募督察，歡迎大學三年級生報名，通過考核的申請人可選擇畢業後加入；又稱正就局方新安排研究相關操作和程序，如落實會適時公布。
楊何蓓茵昨在港台《千禧年代》表示，新措施是希望讓有志服務社會的學生，可盡早獲得肯定的事業前景、有助縮短入職適應期。
被問到有大學生認為公務員工作較多限制，楊何蓓茵稱外間對公務員的一些看法未必與事實相符，指公務員不保證可每日準時收工，不認同是「好得閒」，政府亦對公務員有品格要求，但相信坊間很多工作都是如此。
宣傳車泊多區 可即場報名
參考該局網站，現時投考海關督察的入職條件之一，若申請人持有本港大學學士學位或具同等學歷，及符合語文能力要求，可投考入職月薪逾4.9萬元職位；若在中學文憑考試5科考獲3級或以上成績，及符合語文能力要求，可投考入職月薪逾4.4萬元職位。海關稱今起一連3日分別會在觀塘、尖沙嘴和灣仔安排招聘宣傳車即場報名，有專人講解申請細則及投考貼士。