「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈

醫管局昨日安排兩名曾接受心臟移植的人與傳媒分享個人經歷。曾永鏗今年71歲，20多年前因心律不整植入心臟除顫器，及後心臟功能變差，約9年前需做心臟移植或安裝機械心。他說情况最差時「透氣都好辛苦」，當時醫生判斷他再過7個月便不再適合移植，故當接到器官捐贈聯絡主任來電告知有合適心臟時，「諗都唔諗，即刻去醫院」。

被問及完成移植手術的感受，曾永鏗說「你們沒有見過我們未做手術時的樣子」，自己一度連落牀都需要他人協助，但現在能做很多活動及運動。他現時擔任心臟移植協康會主席，透過分享等方式為等候換心及已接受手術的病友提供支援。

現時61歲的馬暢初約7年前因心臟不適求醫，被診斷心臟功能剩約三成，2019年做心臟移植。他憶述，當日從深切治療部醒來時透過窗戶看到自己的妹妹，雖然自己身上插滿管道和儀器，但感覺良好，「係行啱咗一步」。馬表示，捐贈者的無私和大愛不僅可幫助病人，亦幫助病人的親人及朋友，希望大家設身處地思考，若身為病人，「你需要嘅係乜嘢」。

80人等心 近年年均8至11捐贈

醫管局進行心臟移植至今30年，約完成250宗心臟移植手術，截至今年3月底，約有80名病人正等候移植，而過去4年每年遺體捐贈心臟個案介乎8至11宗。葛量洪醫院心臟內科病房經理鄭嘉恩表示，相信未來需要心臟移植的病人會愈來愈多，而每年都有小部分病人等不到換心離世，家屬很痛心，而作為醫護人員，陪伴病人一段時間，見到病人離開亦感可惜和傷感。