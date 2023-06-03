明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈

【明報專訊】取消器官捐贈登記數字近期顯著增加，曾接受心臟移植的香港心臟移植協康會主席曾永鏗認為，部分人顧慮太多，稱所有人日後都有可能需接受器官移植，自己接觸過許多人皆因器官衰竭等候移植，稱人終會逝世，若內臟仍可用，何不捐贈給需要的人，又說現時香港多火葬，「貿貿然把自己唔要嘅嘢燒咗好可惜」。他亦對內地捐贈合適器官給本港病人表示歡迎。

醫管局昨日安排兩名曾接受心臟移植的人與傳媒分享個人經歷。曾永鏗今年71歲，20多年前因心律不整植入心臟除顫器，及後心臟功能變差，約9年前需做心臟移植或安裝機械心。他說情况最差時「透氣都好辛苦」，當時醫生判斷他再過7個月便不再適合移植，故當接到器官捐贈聯絡主任來電告知有合適心臟時，「諗都唔諗，即刻去醫院」。

被問及完成移植手術的感受，曾永鏗說「你們沒有見過我們未做手術時的樣子」，自己一度連落牀都需要他人協助，但現在能做很多活動及運動。他現時擔任心臟移植協康會主席，透過分享等方式為等候換心及已接受手術的病友提供支援。

現時61歲的馬暢初約7年前因心臟不適求醫，被診斷心臟功能剩約三成，2019年做心臟移植。他憶述，當日從深切治療部醒來時透過窗戶看到自己的妹妹，雖然自己身上插滿管道和儀器，但感覺良好，「係行啱咗一步」。馬表示，捐贈者的無私和大愛不僅可幫助病人，亦幫助病人的親人及朋友，希望大家設身處地思考，若身為病人，「你需要嘅係乜嘢」。

80人等心 近年年均8至11捐贈

醫管局進行心臟移植至今30年，約完成250宗心臟移植手術，截至今年3月底，約有80名病人正等候移植，而過去4年每年遺體捐贈心臟個案介乎8至11宗。葛量洪醫院心臟內科病房經理鄭嘉恩表示，相信未來需要心臟移植的病人會愈來愈多，而每年都有小部分病人等不到換心離世，家屬很痛心，而作為醫護人員，陪伴病人一段時間，見到病人離開亦感可惜和傷感。

相關字詞﹕醫管局 心臟移植 器官捐贈

上 / 下一篇新聞

港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開
加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行
5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
婦深圳注射透明質酸危殆
婦深圳注射透明質酸危殆
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」
2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
海關擴招聘 大三生可考督察
海關擴招聘 大三生可考督察
馬會前高級經理 控收賄5罪
馬會前高級經理 控收賄5罪
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位