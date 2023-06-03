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「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解

【明報專訊】女文員鄭凱甄2017年將三分之二肝臟捐予素未謀面的鄧桂思，當時引發萬人登記捐贈器官；事隔約6年，在港府擬與內地設立恆常器官移植互助機制之際，取消器官捐贈登記的數字急升。鄭凱甄昨日接受本報訪問時表示，對取消登記數字急升感可惜，但登記名冊與否不應直接與愛心掛鈎，而動員警方調查恐致反效果，認為出現大量取消登記或因政府資訊透明度不足，比起關注已退出名冊的市民，政府應「向前看」，主力重建市民對捐贈機制的信心，吸引更多人登記。

明報記者 何珮瑚

救鄧桂思未竟 「揀多次都會捐」

時間回到2017年，當時43歲的鄧桂思確診甲型免疫球蛋白腎病，隨後因急性肝衰竭，急需換肝續命，當年26歲的鄭凱甄毅然捐肝挽救生命。即使鄧桂思換肝後出現排斥、最終不幸離世，肚皮上至今留有「L」形開刀疤痕的鄭凱甄昨說，結局雖未如人意，但她從不後悔，「如果揀多次，我都會再捐（肝）」。

本港去年12月完成首宗內地器官「過河」移植後，兩地一直研究設立跨境器官移植互助機制，當任何一方有器官捐出但在本地無合適病人接受，便可跨境配對。港府日前公布，去年12月至今年4月共有2880人取消登記中央器官捐贈登記名冊，5個月的數據已超越往年的一年數字。

有公院醫生稱有感港人愛心減退。鄭凱甄不同意上述說法，認為捐贈器官屬個人決定，各人可透過不同事情彰顯愛心，登記名冊與否並不應直接與愛心掛鈎。至於同期有近3000宗無登記而申請取消的個案，行政長官李家超日前形容情况「不尋常」、已責成警方調查會否涉違法行為，鄭則認為動員警方調查是「硬繃繃」的做法，憂慮會產生負面效果，例如誘發更多人取消登記。

倡增資訊透明 舉例器官浪費量

鄭推斷取消器官捐贈人數急升，或與市民對兩地器官互助計劃感憂慮有關，而憂慮主要源於不了解、港府針對器官捐贈的資訊透明度不足有關。「器官捐贈始終係病人嘅事，病人需要知道發生緊咩事」，她建議有關部門交代每年有多少器官因未有合適受贈者而被浪費、內地器官捐贈發展至什麼水平等等。至於落實互助機制後應否向受贈者、捐贈者交代器官來源或去向，鄭凱甄思考片刻後笑言，「資料無人會嫌多」。

鄭凱甄表示，設立登記名冊原意為幫助更多有需要的病人，故政府毋須過度關注已退出名冊的市民，未來重點應要重建市民對系統的信心，吸引更多人登記或重新加入。

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