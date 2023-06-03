疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨

警方毒品調查科針對本地販毒集團活動，在多區採取一連串打擊販毒活動，破獲兩個毒品倉庫。警方先在流浮山一個3層村屋單位發現8公斤懷疑海洛英粉及2公斤懷疑海洛英磚，25盒藏有懷疑海洛英粉末的曲奇餅，共重4公斤。

其後警方在元朗喜業街一工業大廈埋伏，發現形迹可疑22歲持雙程證女子離開大廈，隨即上前截查，在其手袋內發現一包1公斤懷疑冰毒，將她押回單位再搜出8個藏有懷疑冰毒的車胎，共重52公斤。警方再在鴨脷洲截查兩車時搜出21個尼龍袋，檢獲256包懷疑大麻花，共重309公斤，為今年檢獲量最多的一宗。

警方不排除3宗案件有關連，指販毒集團聘請不同人擔當不同角色，如管理、儲存、運送等，分割每人參與度，增加執法難度。販毒集團亦利用不同單位分批儲存，掩人耳目分散風險，將毒品逐步分散出市場。

對本次行動毒品檢獲量甚大，警方表示與販毒集團運作模式改變相關。疫前集團以「螞蟻搬家」形式請人帶毒品進出香港，因疫情改變各地出入境限制，販毒集團會先在海外添購大量毒品，將其藏匿在合法貨品中，再用貨運方式運至香港。現時疫情緩和，毒販未有改變販毒方式，警方相信有利他們減低成本，亦不排除因近期警方打擊毒販收入，令他們要鋌而走險販運大量毒品補償損失。