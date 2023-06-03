2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」

建築費80億 資金流影響大

韋志成又表示，局方需評估項目延誤影響及如何追回進度，而每5年業務綱領會因樓市變動，需要一併計算資金流及收入影響。

市建局發言人回應時表示，局方自城規會對項目重建規劃批出許可後，便從深化項目規劃設計、精簡工作流程，以及加快批地執行相關工作，其中包括提前2022年聘請顧問，深化項目規劃設計及與相關政府部門商討項目內政府設施的要求；另與發展局和地政總署商討後，研究在首置項目地盤部分應用「預先批地」模式，毋須等待整個大坑西新邨完成清場後才批出地契予市建局和平民屋宇公司。

倘明年清場 料2029/30竣工

發言人又稱，若平民屋宇順利於2024年內處理租戶遷出及完成清場，市建局期望盡量追回早前因審核租戶身分而延長的時間。待清場、清拆及平整地盤後，項目建築期大約5年，預計2029/30年度完成。