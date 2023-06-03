明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

2000伙首置盤延期推 市建局「財政壓力一定有」

【明報專訊】大坑西邨重建後將提供約3300個單位，當中約2000伙為「首置盤」，市建局原本預計最快2026年可推售樓花，惟項目延期落成既打亂市民置業大計，亦對市建局財政構成壓力。市建局行政總監韋志成昨回應查詢時透露，雖然市建局毋須負擔項目收購成本，但首置單位比原定推售時間延遲落成，「財政壓力一定有」，因整個發展項目建築費涉80多億元，資金流對局方發展影響重大，「加上首置盤以市值折扣價推售，影響肯定存在」。

建築費80億 資金流影響大

韋志成又表示，局方需評估項目延誤影響及如何追回進度，而每5年業務綱領會因樓市變動，需要一併計算資金流及收入影響。

市建局發言人回應時表示，局方自城規會對項目重建規劃批出許可後，便從深化項目規劃設計、精簡工作流程，以及加快批地執行相關工作，其中包括提前2022年聘請顧問，深化項目規劃設計及與相關政府部門商討項目內政府設施的要求；另與發展局和地政總署商討後，研究在首置項目地盤部分應用「預先批地」模式，毋須等待整個大坑西新邨完成清場後才批出地契予市建局和平民屋宇公司。

倘明年清場 料2029/30竣工

發言人又稱，若平民屋宇順利於2024年內處理租戶遷出及完成清場，市建局期望盡量追回早前因審核租戶身分而延長的時間。待清場、清拆及平整地盤後，項目建築期大約5年，預計2029/30年度完成。

上 / 下一篇新聞

港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
港鐵6‧25加價 「短貴長平」未解 田北辰批未趁機縮差距 陳恆鑌：5年檢討白等
加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開
加價後相同路程比較 港鐵較貴者價差縮 巴士較貴者拉更開
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
警囑前支聯成員六四「無必要勿出街」 約談致電多人 有提勿社媒悼念
5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行
5小時3暑熱警告 最短隔10分鐘撤又發 業界斥「彈出彈入」難執行
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
店舖阻街員工受罰 環境局：研針對店主執法
婦深圳注射透明質酸危殆
婦深圳注射透明質酸危殆
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
抑鬱婦認勒斃智障子 判醫院令一年
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
疑巴士自瀆破窗逃 男子另涉3案
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
國安法前言行 裁共謀者原則不適用 只可指證發言者 不得證其他被告默許
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
Tesla掃欄 司機涉酒駕被捕
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
疫情改變毒販營運模式 警連環掃毒再破逾億元貨
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
「調查，不如重建信任」 捐肝鄭凱甄談捐贈機制：憂慮源於不了解
「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈
「等不到」年年有 換心者盼大眾設身處地捐贈
海關擴招聘 大三生可考督察
海關擴招聘 大三生可考督察
馬會前高級經理 控收賄5罪
馬會前高級經理 控收賄5罪
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】梁美芬話工字有出頭 「英國搶緊我哋好多整水喉㗎」
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】主題車站點解揀金鐘？ 黃鴨設計者暗藏心思
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】立會擺檔登記捐器官 議員理論上符資格
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】首個太陽能停車場上蓋 迪士尼動工
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位
【Emily】議員訪法院 廖長江容海恩坐法官位