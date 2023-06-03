要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置

【明報專訊】負責管理大坑西邨及推展重建的平民屋宇有限公司（下稱平民屋宇），早前要求居民遞交「住戶資料聲明書」，昨向邨內居民發信交代回遷資格審核結果及補貼方案（見表），晚上舉行簡介會解釋安排。多名居民質疑平民屋宇僅單方面通知且突然，盼獲公屋安置而非津貼，惟平民屋宇未提供選項。大坑西邨居民權益關注組成員王碧娟批評平民屋宇未有履行妥善安置的責任。
房局：對輪公屋者不公
房屋局回覆本報查詢稱，大坑西邨是私營出租屋邨，平民屋宇有責任妥善安置租戶，又指用公屋安置大坑西邨居民對輪候公屋者不公。
59歲民興樓住戶王碧娟拒絕交住戶資料聲明書，平民屋宇發信指視她為「自願放棄」回遷安排，限她在今年12月2日前交還單位，否則須承擔法律費用。王稱她出世起「手抱」入住至今，中午收信後「未認真消化到感受」，拒絕交聲明書是希望堅持「一屋換公屋」訴求；又關注平民屋宇提供以5年計的租金津貼，只能暫時安頓，質疑平民屋宇「一廂情願」提出方案，非妥善安置。
關注組：津貼只屬短期
民興樓住戶梁太與丈夫同住，兩人均70多歲，梁太由10多歲升中學起入住，他們有交聲明書，合資格遷回。梁太與丈夫如選擇5年後遷回，可獲60萬元租金津貼，即平均每月1萬元，她憂慮私人市場可租住的單位未必能維持現時居住質素，盼獲政府安排「公屋上樓」。
民強樓居民78歲蘇先生亦合資格遷回，但他質疑平民屋宇單方面提出方案，即晚安排居民簡介過於倉卒。平民屋宇表示會視乎情况安排多場簡介會。
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