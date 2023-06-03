要屋不要錢 批方案一廂情願 有居民堅持公屋安置

房局：對輪公屋者不公

房屋局回覆本報查詢稱，大坑西邨是私營出租屋邨，平民屋宇有責任妥善安置租戶，又指用公屋安置大坑西邨居民對輪候公屋者不公。

59歲民興樓住戶王碧娟拒絕交住戶資料聲明書，平民屋宇發信指視她為「自願放棄」回遷安排，限她在今年12月2日前交還單位，否則須承擔法律費用。王稱她出世起「手抱」入住至今，中午收信後「未認真消化到感受」，拒絕交聲明書是希望堅持「一屋換公屋」訴求；又關注平民屋宇提供以5年計的租金津貼，只能暫時安頓，質疑平民屋宇「一廂情願」提出方案，非妥善安置。

關注組：津貼只屬短期

民興樓住戶梁太與丈夫同住，兩人均70多歲，梁太由10多歲升中學起入住，他們有交聲明書，合資格遷回。梁太與丈夫如選擇5年後遷回，可獲60萬元租金津貼，即平均每月1萬元，她憂慮私人市場可租住的單位未必能維持現時居住質素，盼獲政府安排「公屋上樓」。

民強樓居民78歲蘇先生亦合資格遷回，但他質疑平民屋宇單方面提出方案，即晚安排居民簡介過於倉卒。平民屋宇表示會視乎情况安排多場簡介會。