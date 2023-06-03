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大坑西重建延兩年 暫半租戶可遷回 224戶未交申報表 平民屋宇：不接受安排拒遷將依法收樓

【明報專訊】市建局及平民屋宇有限公司（下稱平民屋宇）正推行石硤尾大坑西邨重建，平民屋宇昨公布住戶回遷及津貼安排，並向住戶發信交代是否符合重建後遷回資格。平民屋宇昨表示，全邨1236戶，當中1012戶交回「住戶資料聲明書」，經審核後676戶合資格在重建後遷回；預料項目2029年竣工，較原先公布的2027年延遲兩年。平民屋宇解釋，延遲落成是由於早前多次推遲住戶遞交聲明書的限期。邨內仍有224戶未交住戶資料聲明書，平民屋宇希望「以往沒報就盡量報番」，若他們最終不申報亦不願遷出，便只能當「黑戶」處理，將訴諸法律「收樓」。

大坑西邨為私營出租屋邨，在1965年落成入伙至今逾半世紀，行政會議2021年批准由市建局聯同負責發展及管理屋邨的平民屋宇推動重建，目前預料2029年完成重建，有約1300個單位預留給重置住戶，另約2000個單位用作市建局的「港人首次置業」單位（首置盤）。市建局承認項目延期構成財政壓力（見另稿）。

合資格遷回前獲5年租金津貼

平民屋宇昨向租戶交代審核結果（見表），最後搬遷期限為2024年3月。回遷安排方面，就合資格租戶，平民屋宇提供兩個方案，選擇5年後完成重建回遷者，可獲以5年計的租金津貼，金額參考差餉估價署同區平均租金水平，另可獲遷出遷入津貼；永久遷出者可獲一次過津貼，金額為回遷者租津的125%，另可獲遷出津貼。不合資格者亦可獲每人10萬元津貼，每戶上限70萬元。

平民屋宇表示，理解居民考慮需時，限兩個月後，即最遲今年8月決定是否接受回遷安排，又認為該公司提出的建議「合情、合理」，能滿足大部分合資格居民的需要。早前平民屋宇預留逾10億元提供特惠津貼，被問及最新金額如何，平民屋宇稱居民回遷選項仍未最終核實，已預備充足資金安排。

按租值計 有物業未必不獲安置

平民屋宇又強調，對每宗個案均已慎重考慮，已盡量以寬鬆方式審核，並酌情處理部分個案，舉例稱有年逾60歲的住戶擁有一個非自住物業，全年度應課差餉租值低於17萬元，仍被判定為合資格回遷住戶。

至於現時有近兩成、即224戶未遞交住戶資料聲明書，被問及是否掌握具體情况，平民屋宇表示據過去觀察，未有交聲明書「可能是基於不同因素」，例如資產未必符合要求等，如在昨日公布回遷方案後補交，會酌情考慮及處理。平民屋宇形容，住戶屬「租戶而不是業主」，如最終他們不願接受方案，「只可以採取最唔想見到的行動，採取法律行動收樓」。

剩餘單位將作資助房屋租售

大坑西邨內有不少長者居住，被問及如在等候回遷期間離世，回遷資格繼承權誰屬，平民屋宇回應稱，會視乎其同屋住戶是否在住戶名單等因素。至於重建後預留約1300個單位作居民重置，現只有676戶合資格，其餘單位如何安排，平民屋宇稱餘下單位與政府有共識會作資助房屋出租，租金會參考房委會或房協公屋的水平；如政府同意，亦會考慮以居屋形式售予合資格者，細節仍在探討。

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