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港聞

港聞二

7至8月周末晚「樂聚維港」 40中外樂隊獻藝

【明報專訊】旅發局最新數字顯示，疫後復常的2023年首5個月已有1000萬人訪港，相等於疫前40%。旅發局表示，乘搭高鐵來港的內地旅客比例由疫前的11%上升至20%，而高鐵客不少是年輕客群，過夜旅客比例亦超過一半。被形容為旅發局最盛大嘉年華會的「開心香港」之「樂聚維港」定於7月8日開始，連續5個周末晚上在銅鑼灣海濱舉行，屆時在可租用水上單車的水上康樂區將搭起海上舞台，來自不同地方的歌手在維港海上演唱。

近兩月旅客復疫前逾半

旅發局總幹事程鼎一表示，疫後復常的2023年首5個月已有1000萬人訪港，相等於疫前40%，預料年初訂下的2600萬訪港旅客目標應可達到。旅客數字由2至3月回復至疫前的三至四成，逐步上升至過去兩個月的超過50%。5月內地及東南亞旅客已回復至疫前六成以上，而內地客中近七成從傳統陸路口岸入境，高鐵來港的比例由疫前的11%上升至20%；81%高鐵客屬16至45歲的年輕客群；過夜旅客比例亦超過一半，平均留港2.7晚。

過夜客逾半 高鐵比例勝疫前

至於「樂聚維港」嘉年華，程表示，因應7至8月白天天氣較熱，會在晚上6至11時舉行，由7月8日周六開始，一連5個周六、日共10天，嘉年華會將會免費入場，但會事前在網上派入場券才可入場，預料八成為本地市民。其中維港水上音樂會，邀請逾40組本地、內地、台灣及海外的歌手樂隊，分廣東歌、樂隊、獨立音樂等主題表演。另有超過25個本地及來自世界各地的團體參加街頭藝術表演。

程表示，停了4年的香港國際龍舟邀請賽將於6月24及25日尖東海傍舉行，首設獎金予五大賽事，吸引海內外隊伍參加，更特設大灣區盃，邀請9+2城巿的龍舟隊作賽。

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