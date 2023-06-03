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港聞二

社民連匯豐戶口遭終止 「綜合評估」無提實際原因

【明報專訊】社民連3個匯豐銀行戶口日前遭終止服務，部分戶口自社民連2006年創立已使用，至今已17年。社民連外務副主席周嘉發引述匯豐來函稱，經綜合評估後決定終止服務，但無提實際原因。他慨嘆過去市民「以前可用選票及鈔票支持（該黨），完善後的香港，兩樣都唔可以」。已解散的職工盟前成員杜振豪稱，前主席黃迺元3月時遭中國銀行（香港）終止戶口，引述該行解釋「睇完資料後過唔到風險評估」。

本報向匯豐查詢取消社民連戶口原因及曾否收到相關部門提醒或要求，匯豐發言人稱所有銀行包括滙豐在內都會定期檢視客戶戶口狀况及活動，以履行盡職審查責任，「就所得的結果，匯豐或決定不能繼續為某些客戶提供銀行服務」。中銀截稿前未回覆查詢。

憂難籌款 見步行步

周嘉發表示，匯豐今年2月通知社民連終止其3個銀行戶口，匯豐當時稱，經深入檢視後決定終止戶口，但未提及具體原因，亦無要求提交文件，只說「為保障客戶和金融系統」，有責任定期檢視。匯豐5月再發信稱，全面覆核後維持終止社民連戶口決定，並就此致歉。周說，3個戶口一般用作籌款及日常運作，現時無法街頭籌款，加上早前PayPal取消該黨戶口，憂慮公眾難以捐款給他們，只能見步行步，「都唔知點，約個地鐵站交收？我們都未諗到」。杜振豪則說，黃迺元戶口遭取消，對生活工作都造成不便，情况令人無奈。

金融界議員陳振英說，政治人物或敏感人物遭銀行取消戶口事件時有發生，甚至立法會議員都曾被終止戶口，只是當事人是否高調對外公布。他說，每間銀行都有處理政治人物的內部政策，未必很透明，也視乎當事人戶口往來情况。

相關字詞﹕匯豐銀行 社民連

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