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港聞

港聞二

理大外暴動案 女生判教導所3男囚54至62月

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，有示威者於多區發起「圍魏救趙」以分散警力，在油麻地共213人被捕，全被控暴動罪並分成17案審訊，其中一案涉18名被告，13人不認罪後被裁定暴動罪成。其中4名被告昨於區域法院接受判刑，法官稱現年19歲女被告年紀尚輕、有悔意及交代事發經過，亦無證據指她領導群眾或積極參與，判入教導所；其餘3男入獄4年半至5年2個月。

官斥性質惡劣 為示威壯聲勢

不認暴動罪被告依次為鄧妙小（現年19歲，下同）、余柏鏗（24歲）、李永賢（27歲）和陳志遠（23歲）。法官判刑時指出，案發當日示威者於大廈林立的街頭投擲汽油彈，對在場警員、記者及居民造成潛在風險，造成的破壞亦對公共開支構成負擔。法官斥罪行性質惡劣，不論4名被告於何時加入暴動，他們應預先知道該處正有警民衝突，但仍加入為現場示威者壯大聲勢。

法官續稱，陳當日身上裝備有限，並無佩戴手套，量刑為4人中較輕，另考慮他年輕及過去積極更生後可予減刑，判囚4年半；鄧及余分別攜有索帶及雷射筆，增加潛在風險，李則站於示威者前排，與警方直面衝突。法官接納報告建議，判鄧入教導所，並考慮餘下兩被告情况後酌情減刑，判余囚4年9個月及李囚5年2個月。

另一案7認罪 一稱失港隊機會

當日涉及另一宗15名被告案件，其中胡海維（23歲）、翁永勝（21歲）、温育賢（26歲）、許鵬毅（30歲）、葉穎燊（24歲）、張芷晴（23歲）及周鳳彥（30歲）昨在區域法院承認2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動，還押至6月29日判刑。其間辯方求情時提及，翁曾代表學校參與龍舟比賽並獲獎，若非因本案他很可能成為港隊出戰亞運會；翁亦獲中大有條件取錄修讀課程，但同樣被迫放棄。同案餘下8人中，一人已認罪判入教導所，另7人不認罪，下周一受審。

【案件編號：DCCC788、843/20等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 油麻地 理大救援戰 反修例事件

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