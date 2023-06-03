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港聞二

涉悼刺警疑犯 內地研究生控煽動

【明報專訊】來自內地的23歲女法律研究生，涉嫌今年元旦在銅鑼灣崇光百貨外以獻白花、擺放白色蠟燭等方式悼念7．1刺警案中自戕者梁健輝，被警方國家安全處起訴一項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。研究生昨被解押往西九龍裁判法院提堂，暫時毋須答辯。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉昨應控方要求將案件押後至7月28日再訊，以待警方進一步調查。被告的保釋申請被拒，還押監房。

7．28再訊 保釋被拒

23歲被告曾雨璇報稱法律研究生。她於庭上身穿一件黑色連帽外套、印上一個手執白紙的小熊維尼圖案，需普通話傳譯員翻譯本地話。

控罪稱，被告2023年1月1日在銅鑼灣崇光百貨外作出一項或多項具煽動意圖的作為，即為2021年7月1日崇光百貨外刺傷警員的梁健輝悼念，並展示一幅梁健輝的素描連同一些陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

翻查資料，今年元旦日被告疑於銅鑼灣崇光百貨外地上放置一個顯示梁健輝頭像的相架，相架前方擺放白色蠟燭及白花，引來其他途人駐足觀看並拍照。據悉，警方搜查被告住宅時，發現一些與國殤之柱相關的物件。

【案件編號：WKCC2389/23】

相關字詞﹕作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 法律學生 7.1回歸紀念日 刺警案 警方國安處

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