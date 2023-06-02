專家指重犯風險高 青年誘女童賣淫囚22月

有非禮前科 求情獲接納

被告沈天韋（現年26歲）報稱油站職員，被控企圖促使兩名中一女生X和Y以及女警24646成為娼妓。法官判刑時指出，被告過往有一次非禮定罪紀錄。心理專家與被告會面後認為，被告對未發育完成的女生感興趣，重犯風險高，需接受心理輔導，惟過往懲教署安排輔導遭被告拒絕。法庭接納辯方求情，當中稱被告將事件向警方和盤托出，亦選擇認罪，而事件未讓事主受心理創傷。

評估指對未成年感興趣

曾拒心理輔導

根據案情，去年3月17日X經同學介紹認識綽號「鬼囝」的被告。被告以WhatsApp向X說，只要她肯在被告安排下與男子性交，或介紹其他女童予被告，可賺很多錢。被告又問X是否「大胸」和「處女」，稱可找客人「買你第一次」；就着X提供性服務，被告會從中抽佣兩三成。其後兩人交談遭X的母親發現，後者表示要報警，被告遂不再聯絡X。

後來X將兩人的對話截圖放上同學間的聊天群組。X的同學Y知道被告從事非法勾當，透過X取得被告的聯絡方法，向被告假稱需要錢，被告提及會安排Y和客人第一次性交，Y可賺3000至5000元。X和Y的家人報警後，一名女警奉派調查並自稱12歲女生，與被告交談並相約同月22日見面，將被告拘捕。被告警誡下稱「想介紹佢哋做雞，我就可以賺佣」。

【案件編號：DCCC 958/22】