港車北上啟申請 需微信「自拍」

運輸署前日公布首輪中籤結果。中籤者須於指定日期的72小時內經「港車北上」計劃網頁提交申請，署方會以電郵通知指定時段。申請者須在計劃網頁上載車輛登記、身分證文件、兩地駕駛執照、選擇期望的「港車北上」許可證有效期，並繳交「禁區紙」費用。申請人同時須於內地「港車北上管理服務系統」註冊帳戶，系統會通知何時驗車及上載保險文件。

香港汽車會會長李耀培表示，昨日收到有中籤會員反映註冊內地系統有困難，包括無法通過人臉識別、錯誤輸入回鄉證等資料後系統自動跳回第一頁等，盼相關部門改善系統設計。李又提醒，有意申請者應先確保持有內地駕駛執照才登記抽籤，他得悉有中籤車主昨欲往內地換領駕照，惟獲告知已排期到本月19日，料趕不及72小時內遞交申請。