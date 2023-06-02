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港聞二

運物局：雲巴適合港 引入必招標 稱了解啟德擱單軌掀不滿 交通系統「始終要有答案」

【明報專訊】政府及立法會大灣區訪問團早前參觀比亞迪汽車基地，試搭「雲巴」。運輸及物流局長林世雄昨稱，檢視營運資料後認為雲巴適用香港，惟外國也有類似系統，當局推進項目「好少、亦未試過」一定用特定牌子，雲巴會是其中一個考慮的技術方案，局方會從功能性，如載客量、維修及經營費用等考慮。被問到政府未有決定便公開試搭雲巴，又有技術交流，會否予人「已選定」觀感，副局長廖振新回應時強調，當局有與其他公司交流，並承諾必定公開招標。至於啟德「多元組合環保連接系統」有否空間重新引入雲巴等高架單軌，廖稱「要睇睇」，他了解當區居民不滿啟德取消集體運輸系統，局方會檢視，暫未有時間表。

運輸及物流局昨與傳媒舉行聚餐。政府於2020年施政報告以「多元組合環保連接系統」取代啟德單軌鐵路規劃，副局長廖振新昨在聚餐後表示，啟德區內有巴士，載客量料可滿足跑道區居民及將來商業發展需求，惟亦了解政府擱置啟德單軌後公眾有「好多聲音」，今屆政府宣布於該區興建簡約公屋後，該區無集體運輸系統的問題亦再引起關注，局方會檢視相關意見，「覺得有得做咪會公布」；又形容「多元組合」系統亦需陸續推進，「得就得，唔得就唔得」，「始終要有個答案」，重申政府考慮是否採用集體運輸系統時會視乎營運成本及收益。

對於運輸業界是否要輸入外勞，林世雄稱請人難是業內持續問題，當局會積極處理，「刻不容緩」 ，輸入勞工必是當局想法之一。他又稱保障本地就業必然是局方首要考慮，若輸入外勞，司機須考取本地商用車牌照及接受培訓熟習香港路况，相信亦會駕駛固定路線，具體方案短期內會公布。

稱解決過海擠塞需建第四隧

局方亦談到政府有何政策方向解決塞車問題，例如今年擬在三隧實施不同時段不同收費，林世雄表示不期望實施後可完全改善過海擠塞問題，舉例稱三隧繁忙時段車流要由超出設計容量的120%減到85%亦「未必現實」。林又稱，目前三隧分流方案最大目標是避免三隧「一齊塞」，以及減少對隧道附近的非過海交通影響，如要解決隧道擠塞，需更「重手」，倘要徹底解決需落實興建第四條過海隧道。

翻查資料，政府擬在交椅洲人工島建「港島西至大嶼山東北連接路」，全長約13公里，北段為人工島連接新界西，南段人工島會興建海底隧道連接港島西，目標2033年建成。

5間巴士公司日前獲批加價，對於有意見建議應如港鐵般設立票價調整機制，林稱巴士票價調整因素未必完全與港鐵一致，如巴士營運成本受油價波動影響，「未必有一條方程式大家會接受」，重申當局會協助巴士研究增加非票務收入。

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