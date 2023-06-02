10網購平台皆追蹤 公署促讓用戶揀

蒐資料達12至23項

京東淘寶蒐生物辨識

公署今年3至5月檢視10個網購平台，包括Baby Kingdom-BKmall、Carousell、eBay、Fortress、HKTVmall、京東、PlayStation App、香港格價網（Price.com.hk）、Samsung及淘寶。各平台蒐集的資料由12項至23項不等，蒐集資料最多的3個平台依次為京東、淘寶及eBay，其中京東及淘寶會蒐集生物辨識相關資料。

有平台列出第三方公司

公署：值得參考

公署表示，10個平台都會將用戶個人資料轉移至第三方，例如業務合作伙伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作伙伴等，其中Carousell及香港格價網有在私隱政策列明相關第三方機構的名稱，並提供連結供用戶查閱，認為做法有助提高透明度，值得同業參考。

直接促銷方面，有8個平台容許用戶選擇是否同意接收廣告信息或促銷資訊，當中4個預設為同意；其餘京東未提供選項，淘寶則僅在「帳戶設置」供用戶開啟或關閉「個人化推薦」。

倡允以訪客身分購物

就各平台的私隱設定，私隱公署建議平台營運商委任保障資料主任，以監察平台遵從《私隱條例》；另建議平台應允許用戶以訪客身分購物，並僅向他們蒐集處理交易所需的個人資料。至於追蹤用戶活動方面，公署建議平台清晰表達追蹤方式及目的，並讓用戶決定是否接受追蹤。