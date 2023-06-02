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港聞二

劫案司機喻吳政亨 官：可視「共謀」？

【明報專訊】被告吳政亨涉發起「三投三不投」聯署運動，宣揚參選人遵守初選機制，被指支持戴耀廷牽頭的初選計劃。法官陳慶偉將吳政亨的角色比喻為劫案司機，假設3名主審法官想打劫銀行，他私下聯絡法庭書記協助駕車逃走，能否將書記視作「共謀者」。辯方回應稱，該人對計劃知情，不足以被定罪，重點是他認同（subscribe to）行劫的協議和目的。

辯：控方所引對話沒談無差別否決

控方列表引用吳政亨和戴耀廷的WhatsApp對話，辯方大律師石書銘表示，相關信息沒談及無差別否決預算案，吳在意的是參選人有否跟隨初選機制，包括在初選落敗後退出正式選舉。辯方強調，吳和戴之間的確存在協議，但要和別人的串謀分開看待，而且吳戴二人最後一次溝通是在初選投票完結不久，吳角色難稱是初選組織者。

稱知情不足定罪 須證意圖

陳官提出劫案司機的比喻，稱司機不一定知悉劫案細節，亦不知道其他劫匪的協議，但司機願意駕車接送，可否視作共謀者。辯方認為，控方始終要證明司機犯罪意圖，假設司機有意參與劫案才可定罪。休庭之後，控方傳召網罪科盧姓警長和國安處林姓警長作供，講述警方在吳政亨電郵帳戶和戴耀廷facebook專頁蒐證。控方曾稱向證人發問的時間較短，後來證人作供逾20分鐘。陳官提高聲線問「為何你說只需要5分鐘？」庭上笑聲連連。

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