鄭達鴻赴黨記招列串謀起點 官質疑 關注除持紙牌沒作為 「公民黨員皆共謀者？」

控方稱區1月起串謀 官：5月始談否決權？

踏入第61天審訊，控方舉證步入尾聲。控方早前要求將被告於2020年6月《港區國安法》生效前言行透過「共謀者原則」呈堂為證據，遭辯方反對。控方最新呈上列表，稱本案串謀始於2020年1月的戴耀廷、區諾軒飯局（見表），惹來多番質疑。法官李運騰提出，根據區諾軒說法，區同年6月記者會才發現初選與否決預算案有關。法官陳慶偉則指出，區說同年5月新界東初選協調會議上否決權才成為爭議議題，「怎能說1月已形成串謀？」

控：鄭所屬公民黨簽「墨落」 辯：僅參選宣言

根據控方指控，公民黨2020年3月召開初選記者會，是被告鄭達鴻、李予信和沒被起訴的立法會前議員郭榮鏗加入串謀的起點。至於其餘被告，則從各區協調會議或報名參選時參與串謀。李官關注，除持紙卡現身，鄭達鴻沒在記者會做任何事。控方強調，法庭可從證據推斷鄭和涉案者達成協議，且鄭當時隸屬的公民黨曾簽署「墨落無悔」抗爭派聲明。李官聞言質疑，「這是否意味每一個公民黨成員都是共謀者？當然不是」。

代表鄭達鴻的大律師黃宇逸提出，法庭不必考慮鄭在記者會角色，又說沒證據證明公民黨代表鄭簽署「墨落無悔」聲明，相關言論只是政治人物的參選宣言，「每一名政客都會這樣做」。代表李予信的大律師關文渭則稱，雖然公民黨曾簽署聲明，但無證據指明何謂公民黨，「我們只知道它不是一個人，也不是黑社會社團」，庭上傳出笑聲。李官補充，外界只知道公民黨清盤解散，關文渭遂建議法庭將公民黨簽聲明一事視為傳聞證供處理。

鄒家成協調會議起串謀 辯：依賴趙證供

代表鄒家成的大律師陳世傑表示，控方稱鄒從新界東協調會議開始加入串謀，明顯依賴控方證人趙家賢供辭稱鄒在會上提倡「用盡方法」逼政府回應訴求。陳認為，同樣在場的控方證人區諾軒作供時沒提及鄒的言論，反映控方指控值得懷疑。

庭上另一焦點為控方指稱郭榮鏗、黎敬輝和觀塘區議會前主席蔡澤鴻等3名共謀者加入串謀。李官關注，郭榮鏗從沒出席任何協調會議和參加初選，究竟有何角色。控方表示，郭在2020年3月的公民黨記者會發言，同年7月亦在街站為參選人拉票。

黎敬輝與會列共謀 被質疑屬員工職責

針對黎敬輝，控方稱黎知悉協調會議提及否決預算案，仍繼續與會，明顯加入串謀。多名法官質疑，前民主動力召集人趙家賢指派黎開會抄筆記，這是黎的職責；即使黎曾設計和收集初選提名表格，不代表黎認同當中內容。法官陳慶偉一度反問，「黎是民主動力的唯一全職員工，如非他設計提名表，要由誰負責？」並笑言自己同樣受僱於司法機構和港府，故每天現身法庭工作。李官則強調，即使黎知悉協調會議內容，「單單知情（knowledge）不足以令他成為串謀一分子」。

至於蔡澤鴻，李官認為蔡曾協助舉辦九龍東協調會議，其角色不止是出席者，更接近主辦方。控辯雙方就共謀者原則陳辭完畢，法官下令審訊今續，屆時會決定控方能否將國安法生效前的言行舉證。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者