空運貨站推培訓留人 高層一對一指導

流失率13% 業內「較好數字」

李國安表示，根據統計公司的數據，航空業每年人手流失率約為16%，而Hactl的流失率一直低於業界平均，其中2022年流失率為13%，「喺最近咁嘅環境下，都叫比較好的數字」。他補充，公司現時約有2100名員工，有約100個職位空缺，空缺工種涉及運貨司機、IT人員等。

為配合長遠發展，Hactl多年來一直提供資訊科技見習生計劃、見習工程師計劃等培訓計劃，讓不同職級的員工都有機會受訓，並提供晉升階梯。Hactl改良舊有計劃後，今年推出為期3年的「精英管理層培訓生計劃」，培訓生會在貨站運作、商業、科技發展等部門工作，按照專長和興趣晉升，並會獲派高層管理人員擔任一對一導師。李國安稱，計劃共收到約500份申請，申請人橫跨會計、商科等學系，遴選已進入最後階段，預計最終會聘請約10人。

李國安強調，Hactl着重人才培訓，晉升時亦會優先考慮自家培訓的人才，例如現時幾乎所有管理層均「由trainee（見習生）升上嚟」，又稱上述計劃可提升人才對公司不同部門的了解，長遠有助培養最高的管理層。