XBB成新冠主流毒株 何栢良：影響小勿過慮

防護中心：活躍程度升幅顯著放緩

衛生防護中心過去一周數據顯示，公共衛生化驗服務處36.55%樣本對新冠呈陽性，較上周36.09%稍增，學校及院舍爆發報告則有54宗，按周少20宗，嚴重及死亡個案有236宗，按周多7宗。防護中心稱數據反映新冠活躍程度升幅已顯著放緩。

何栢良昨於港台《千禧年代》稱，最近一波新冠高峰期重症和死亡宗數，與以往流感高峰期相若，反映新冠「與傷風感冒無分別」，認為政府下調新冠應變級別有些落後。

翻查資料，本港2018/19冬季流感季節、即新冠疫情前最後一個高峰期維持14周，共錄625宗嚴重或死亡個案，其中357人死亡。本港過去14周錄得386宗新冠死亡個案，本年度流感季節則維持7周，分別錄得107宗及172宗嚴重及死亡個案。

中大：兩款口服藥對變種仍有效

另外，中大醫學院跟進近1.5萬名去年2至3月感染新冠的院舍長者病程30日，當中35%獲輝瑞口服藥、3.3%獲默沙東口服藥，其餘61.2%無使用口服藥，結果發現服藥者入院率下降54%，重症風險則可減65%至83%。中大醫學院內科及藥物治療學系老人科名譽臨牀副教授馬漢明稱，即使病毒變種，兩款口服藥仍有效，鼓勵醫護盡早為染病長者處方，減輕病情及醫療系統負擔。