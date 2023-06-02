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三季3095人辭職 按年增一成 指工作多宣誓「趕客」 公僕工會：未見政府「留人才」

【明報專訊】近年公務員辭職人數持續上升，公務員事務局公布2022/23年度截至12月已有3095名公務員辭職，較前一年度同期增加逾一成。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭對新措施招聘成效不感樂觀，認為公務員工作量大、薪酬不算吸引、加上有宣誓要求，令公務員職位吸引力不及私人市場，即使大學生能提早獲聘，最終未必加入政府。

公務員事務局公布，2022/23年度首3季共有8178名公務員離職，當中3095人是辭職，較2021/22年度同期的2809人增加一成。梁籌庭指出，一直未見政府採取行動「留人才」，對新措施「搶人才」成效亦不樂觀。

看淡新措施 倡加薪增福利

他認為現時公務員薪金不算吸引，而且因人手短缺及「緊急動員機制」導致工作量大增，入職前須宣誓亦使部分人卻步，直言面對私人市場競爭，政府一直處於弱勢。他認為即使大學生獲提前聘用，倘在私人市場有更好待遇，最終亦未必加入政府，認為要迅速招聘人手填補公務員空缺，應先加薪及增加福利。

政府公務人員聯會主席李方冲則表示，辭職數據反映2019年後的公務員離職潮仍未完結，認為工作壓力和政治因素均導致辭職人數維持在高位，即使移民潮影響減少，市場整體人力競爭仍然很大。

李說，雖然近年投考公務員人數減少，但有意加入政府的人仍然很多，今次新措施旨在「搶人才」，讓政府招聘時有更多人才選擇，並鼓勵容許大學生在較早階段決定加入政府，避免他在畢業年獲多項工作錄取時方考慮。不過他指公務員加薪幅度有限，新制下福利減少，更影響畢業生加入政府的意欲。

相關字詞﹕公務員離職潮 公務員

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