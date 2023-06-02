大學3年級准考AO、EO 政府否認補缺 6職系年底實施 人力顧問憂搶中小企人手

楊何蓓茵昨早在政府總部向各資助大學代表簡介政府招聘工作，會後宣布政府今年底舉行的綜合招聘考試、聯合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試開始實行新措施，除了應屆大學畢業生，亦歡迎下一屆畢業的本科生及研究生報考，舉例四年制本科生在就讀或升讀三年級時便可報考。獲取錄的申請人可得到有條件聘請，只需符合條件，包括在指定時間完成學位，畢業後便可入職。新措施適用於6個職系，包括政務主任、行政主任、勞工事務主任、貿易主任、管理參議主任及運輸主任。

楊何蓓茵：提早招才 有部門欲隨

近年政府離職潮持續，楊何蓓茵表示新措施並非為即時填補空缺，稱擴闊招聘對象後，受惠大學生亦要待2025年畢業後才上班。她屢次重申，今次安排冀為有志服務政府的青年增加機會，盡早做職業生涯規劃，並非希望在招聘數據上「有很多增幅」。至於文職、專業及紀律部隊職系等其他部門或職系，楊何蓓茵稱可按人手需要、運作情况及工作性質考慮是否跟隨新措施，並稱已有其他部門有意擴闊招聘對象。

楊何蓓茵提到，愈來愈多公營機構和私營企業推出同類招聘措施，政府需與時並進，提早招攬人才，強調不論應徵者何時畢業，招聘要求亦一樣，會以「同一把尺」處理申請，確保公務員團隊質素。

顧問料投考者不大增

人力資源顧問周綺萍相信，新措施增加學生投考政府的吸引力和興趣，部分人獲得就業機會後將感到安心而專注學業。不過，她認為投考人數不會大幅上升，因部分學生早已計劃投身大企業，不會因為新安排而改變想法。周綺萍稱，各行各業面臨人手不足問題，形容「市場個餅縮細了」，相信政府是仿效大企業做法「搶人才」。她認為社會處於復常階段，不少求職者尋求穩定職場，政府在這方面享有絕對優勢，反觀中小企規模較細，礙於市場變化大，沒法等待應徵者一年多才上班，預期中小企在人力市場的競爭力將再減弱。

港大稱鼓勵早準備 理大稱配合

多間大學均表示歡迎新措施，其中港大表示將鼓勵低年級學生提早準備申請公務員職位，相關投考培訓和指導服務會涵蓋三年級生。理大相信新措施為更多有志服務社會和貢獻國家的學生提供機會，將積極配合政府相關招聘安排。浸大認為政府採取更具彈性的招聘策略，可為有意加入政府的學生提供更清晰的事業發展路徑。