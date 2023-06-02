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稱疫下求存無奈合作 食肆盼增競爭助減佣

【明報專訊】新冠疫情期間晚市曾禁堂食，驅使大量食肆選用外賣平台。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，餐廳食品的毛利一般佔售價六至七成，而外賣平台抽佣兩至三成，扣除營運開支後餐廳利潤大減。他說疫情期間餐廳收入大減，為維持經營及提高宣傳，別無他法只能與外賣平台合作，形容「肉隨砧板上」。他表示，業界均歡迎競委會就修訂外賣平台的「不合理條款」展開諮詢，同時引入美團等平台加入「戰場」，令各平台競爭白熱化，藉此減低抽佣以提高平台競爭力，相信最終會回饋至食客。

減用平台者：佣金高車手催單 影響營運

「膳心小館」有使用其中一間受查平台，負責人林先生稱，該平台向其收取逾30%佣金費，由於佣金太高，「掙得唔多」，且車手經常「催單」，影響餐廳營運，目前已減少使用。他說，曾有其他小型外賣平台接觸其店，佣金約20%，但他認為使用有關平台的用戶不多，最終沒有合作。他認為如有更多外賣平台加入市場令佣金費下調，或可提供更優惠價格予食客。

簽獨家為減佣 稱平台服務欠佳

北角一間餐廳的負責人亦贊成更多外賣平台可進入市場，相信可令外賣平台降低對食肆分成從而提高競爭力。由於疫後不少市民仍保持外賣習慣，他稱只是無奈選用外賣平台，同意獨家條款是為減少抽佣，期望獲得送遞人手及通過平台宣傳。但他認為相關平台服務欠佳，舉例一次食客選購的食品缺貨，食肆職員按平台職員建議以較昂貴食品取代，最終遭食客投訴貨不對辦，故質疑平台職員未做好中介溝通工作。

黃家和稱，中小型食肆議價能力有限，尤其疫情期間為維持經營和宣傳，只能犧牲利潤。被問及大企業同意「獨家條款」原因，他分析大企業分店多，送遞食品的運輸費等成本下降；而平台考慮到大企業有較多客源，加上有助提高平台品牌商譽，相信平台有額外提供優惠條款吸引大企業加入。

黃又提到疫後各行業人手不足，加上為減省聘用人手成本，不少食肆仍選用外賣平台服務，仍保留自家外賣的則以屋邨或偏遠地區小店居多。

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