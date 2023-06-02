灣區手記：首陽 ／文：尚東美

確診當日上午，小記做新冠快測看到兩條紅線，因為毫無症狀，還以為快測盒失效，直到傍晚工作完畢，症狀才逐漸顯現，那時才感覺自己似乎真的中招。巧合的是，確診當天剛好是小記打完第四針（復必泰二價）的5個月，難道真的時間一到，效力便失去？

除了一些過來人朋友講述「新冠中招經驗」，社交媒體上也有許多網友分享「新冠7天攻略」，包括新冠症狀順序以及用藥，還提醒哪些藥物不能混合服用；也幸好有同事分擔工作，讓小記可充分休息，幾天後順利從「陽間」安全重返「人間」。

距離開放後第一波疫情快半年，近期不少網民也在網上分享自己首陽，尚未知目前算不算是第二波疫情，但新冠病毒是真的會「查缺補漏」。此外，身邊也有朋友陸陸續續再次感染，有友人說，公司有同事「二陽」還正常上班，「其實不知道（二陽）多不多，我們很多都沒測，都常態化了，只當作普通發燒，正常吃藥正常上班」。這名友人4月中旬也發燒了，而醫生只問了句「身邊有沒有人發燒」，得悉沒有後，再無要求檢測，只當普通發燒處理。

文：尚東美