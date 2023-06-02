大灣區GBA專題：全國養老金 粵上繳佔半 今年預算1160億 相若15省市總和

養老金亦稱退休金，是內地一種主要的社會養老保險制。按內地規定，勞動者年老或喪失勞動能力後，可根據其養老保險資格或退休條件，按月或一次性獲得養老金，用以保障其基本生活需要。

養老金是企業員工社保中的一部分，財政部每年制定預算，預計各省市上繳中央，以及中央須下撥各省市的養老金金額。之所以有「上繳下撥」，蓋因各地繳納用於養老的收入，以及養老開支都不同，因此會先由地方上繳中央統籌，再由中央下撥。

根據財政部今年預算，今年內地32個省市，有18個上繳養老金，以廣東1158.14億元最多，佔總額47.47%，相當於除陝西、山西以外其餘15個省市的上繳總和，大幅拋離以364.19億元排第二的北京，以及以177.11元排第三的江蘇（見圖）。

14省市「有入無出」

另一方面，今年預算沒有上繳並需中央下撥養老金的省市有14個，東北三省和內蒙古的下撥預算金額最多：遼寧844.31億元、黑龍江829.32億元、內蒙古219.56億元，以及吉林218.69億元。4個下撥地方的養老金，佔總額86.5%。

2019至21年淨貢獻 粵長居首

值得注意的是，財政部列出的只是預算，各地實際上都會同時上繳和下撥養老金，金額跟預算有出入，要看一個地方的養老金貢獻度，應看上繳和下撥的差額。然而自2022年開始，財政部公布內容變得愈趨「簡潔」，只有預算數據，未列實際執行數據，也沒再公布各地差額，因此較難看出不同地區的實際貢獻。不過追溯有公布的最近3年、即2019至2021年數據，全國有7個省市有淨貢獻（上繳多於下撥），養活其餘22個地區；其中廣東省的養老金淨貢獻度在上述3年仍是全國第一，3年合共淨貢獻1845.71億元（見表）。

勞動力多老化率低 「課金力」強

導致一省供養全國大部分老人的現象，主要有兩個原因，一是各地人口分佈不均——廣東每年吸引大量外來人口前來打工，勞動人口多，繳納養老金隨之增加；二是人口結構問題，2021年數據顯示，廣東省65歲及以上長者佔總人口比例為9.12%，東北三省則介乎16%至18%，老人比例愈多，地方能上繳的養老金便愈少，所需開支相應更大，更依賴中央下撥。

明報記者