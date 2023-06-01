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港聞

港聞二

中環和你Lunch 6人暴動罪成 3人罪脫

【明報專訊】9名男女涉嫌參與2019年11月12日中環「和你Lunch」示威活動，同被控一項暴動罪，部分人另涉及蒙面等罪。全部人否認控罪，經審訊後其中6人昨日在區域法院被裁定暴動罪成，還押至6月23日判刑，其間法庭會索取背景報告。餘下脫罪3人包括一對夫婦，均當庭釋放，其中一人承認無遵從要求出示身分證罪，罰款1500元。

法庭昨裁定葉廸舜、黃樂文、吳栢明、羅焯勇、袁皓軒及陳憲暴動罪成；6人中除陳憲外另均蒙面罪成。

官：歷時逾3小時 必知暴動

法官姚勳裁決指出，雖然辯方強調現場無封鎖，行人可自由出入，惟考慮暴動範圍及歷時逾3小時，任何在現場或附近的人必然得悉此暴動正進行，遠離該處自然不過。眾被告身處其中並逗留，他們逃跑路線與其他示威者相近，因被前方警員包抄而突然折返，繼而躲避至逃生出口被捕。

6月判刑 其中5人蒙面罪成

其中個別人穿黑衫黑褲，戴着口罩，攜帶雨傘等裝備，毫無疑問不止是被困或路過途人，反之有備而來參與暴動，藉現身壯大聲勢。而5人蒙面是意圖掩飾身分繼續參與暴動。羅焯勇另被搜出背囊有打火機、六角匙、扳手、噴漆及內有螺絲刀的工具箱，其管有物品意圖損壞或摧毁財產罪成。吳栢明另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

脫罪3人「相當可疑」

暴動罪脫為陳家裕、黃穎恩及葉栢亨。陳與黃為夫婦，審訊中均有自辯，稱當日陳打算到公司取回遺留的情侶手鐲，黃陪同，未幾看到有人奔跑於是跟隨，最終被捕。法官認為3人出現確實相當可疑，例如葉駐足在火堆前觀看，但考慮到所有片段及環境證供後，控方未能在毫無合理疑點下舉證。葉栢亨則承認無出示身分證供查閱罪，罰款1500元。

【案件編號：DCCC 357/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 中環 和你Lunch 反修例事件

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