女警偷帽罪成 官拒納專家精神報告

求情稱因病調職 盼免坐監

被告劉潔兒（現年50歲）聞判後泣不成聲，以紙巾拭淚。辯方求情指出，被告現已退休，每月領取1.2萬元退休金，又解釋因被告的精神病症沒有傳召她作供以免她承受太大壓力。被告來自警察世家，丈夫及家翁亦是警察，她服務警隊30年，多年來服務社群，原本駐守刑事調查科，後來因焦慮症等病症調職，望法庭考慮其精神狀况判處非監禁式刑罰。

官指報告靠片面之詞 無證據

林官裁決時總結，本案不爭議被告是否取去帽子，僅爭議她是否在精神狀態異常時犯案。辯方傳召心理學家及精神科醫生，判斷被告因犯案前濫服雙倍鎮靜劑，影響記憶及判斷力，出現幻聽，導致異常行為。林官認為專家僅依賴被告及其家人的說法、先前的醫療報告判斷，而這些均基於被告片面之詞，無其他證據支持被告當時狀態，加上被告沒有出庭作供，她是否濫服鎮靜劑、曾否被困於升降機、失禁、失眠、幻聽，實際上不得而知，判斷兩份報告無證案價值。

搜出防盜裝置 明顯不實意圖

林官續總結案情指出，被告付款購買1000多元的帽子及袋子後，離開店舖時觸發防盜系統，店員發現她將一頂未付款帽子藏在衣服裏，身上亦搜出防盜裝置及𠝹刀，可推斷她將帽子的防盜裝置除去後盜走帽子。林官認為無證據顯示被告案發時精神狀態異常，她明顯有不誠實意圖，僅在被截停後才出現胡言亂語等焦慮反應，即使她有精神病歷，亦不代表她不會干犯盜竊罪，裁定罪成。

【案件編號：KCCC 2064/22】