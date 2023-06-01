明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

女警偷帽罪成 官拒納專家精神報告

【明報專訊】一名女警涉今年5月在尖沙嘴TWIST店內偷去一頂價值逾5600元帽子，她否認盜竊罪受審，案件昨在九龍城裁判法院裁決。裁判官林子康不接納辯方傳召的專家稱被告受鎮靜劑影響下犯案，認為案發時她明顯有不誠實意圖，即使有精神病歷亦不代表她不會干犯盜竊罪，裁定罪成，押後至6月14日判刑，以待索取兩份精神科報告，判斷她是否適合醫院令，其間被告須還押小欖精神病治療中心。

求情稱因病調職 盼免坐監

被告劉潔兒（現年50歲）聞判後泣不成聲，以紙巾拭淚。辯方求情指出，被告現已退休，每月領取1.2萬元退休金，又解釋因被告的精神病症沒有傳召她作供以免她承受太大壓力。被告來自警察世家，丈夫及家翁亦是警察，她服務警隊30年，多年來服務社群，原本駐守刑事調查科，後來因焦慮症等病症調職，望法庭考慮其精神狀况判處非監禁式刑罰。

官指報告靠片面之詞 無證據

林官裁決時總結，本案不爭議被告是否取去帽子，僅爭議她是否在精神狀態異常時犯案。辯方傳召心理學家及精神科醫生，判斷被告因犯案前濫服雙倍鎮靜劑，影響記憶及判斷力，出現幻聽，導致異常行為。林官認為專家僅依賴被告及其家人的說法、先前的醫療報告判斷，而這些均基於被告片面之詞，無其他證據支持被告當時狀態，加上被告沒有出庭作供，她是否濫服鎮靜劑、曾否被困於升降機、失禁、失眠、幻聽，實際上不得而知，判斷兩份報告無證案價值。

搜出防盜裝置 明顯不實意圖

林官續總結案情指出，被告付款購買1000多元的帽子及袋子後，離開店舖時觸發防盜系統，店員發現她將一頂未付款帽子藏在衣服裏，身上亦搜出防盜裝置及𠝹刀，可推斷她將帽子的防盜裝置除去後盜走帽子。林官認為無證據顯示被告案發時精神狀態異常，她明顯有不誠實意圖，僅在被截停後才出現胡言亂語等焦慮反應，即使她有精神病歷，亦不代表她不會干犯盜竊罪，裁定罪成。

【案件編號：KCCC 2064/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 小欖精神病治療中心 偷竊 休班警

上 / 下一篇新聞

藍雪櫃告別 施贈志不滅
藍雪櫃告別 施贈志不滅
創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注
創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注
區會改革草案首讀 曾國衞斥「反中亂港分子」騙議席
區會改革草案首讀 曾國衞斥「反中亂港分子」騙議席
四成公眾泳池局部關閉 楊潤雄：研聘境外救生員
四成公眾泳池局部關閉 楊潤雄：研聘境外救生員
消費券支付商出招吸轉會客 八達通「大致完成」增儲值額
消費券支付商出招吸轉會客 八達通「大致完成」增儲值額
多區昨逾37℃ 暑熱警告7小時
多區昨逾37℃ 暑熱警告7小時
拉扯旗杆辱國旗罪成 自閉青年庭上嚎哭10分鐘
拉扯旗杆辱國旗罪成 自閉青年庭上嚎哭10分鐘
有線收費台今告終 合約按金90天內退
有線收費台今告終 合約按金90天內退
被告加入串謀時間 官促控方列表 控方倡考慮國安法前言行 官：人人可變罪犯 須小心交友？
被告加入串謀時間 官促控方列表 控方倡考慮國安法前言行 官：人人可變罪犯 須小心交友？
初選案未審結 無罪上訴機制爭7月前通過 張國鈞稱盡快堵漏洞 否認政治考量
初選案未審結 無罪上訴機制爭7月前通過 張國鈞稱盡快堵漏洞 否認政治考量
認出臥底警圍毆 6人囚40月 官斥公然挑戰執法權力
認出臥底警圍毆 6人囚40月 官斥公然挑戰執法權力
休班警否認賭檔賭博違口罩令
休班警否認賭檔賭博違口罩令
東九半月破108宗網騙 涉款1.3億 拘115人 主婦墮刷單陷阱失380萬
東九半月破108宗網騙 涉款1.3億 拘115人 主婦墮刷單陷阱失380萬
中環和你Lunch 6人暴動罪成 3人罪脫
中環和你Lunch 6人暴動罪成 3人罪脫
8．31案16人分4案審 7月底再訊
8．31案16人分4案審 7月底再訊
退休警司騙房貸上訴駁回 判辭：無合理可爭辯處
退休警司騙房貸上訴駁回 判辭：無合理可爭辯處
廣華新急症室 有人排隊待啟用
廣華新急症室 有人排隊待啟用
五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價
五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價
城巴新巴7月合併 羅淑佩指已承諾不加價減線
城巴新巴7月合併 羅淑佩指已承諾不加價減線
大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘
大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘
【Emily】「重要人物」sit議事堂 議員收通知紛紛歸位
【Emily】「重要人物」sit議事堂 議員收通知紛紛歸位
【Emily】六四報道巨幅表揚信 掛牆港台34年被除下
【Emily】六四報道巨幅表揚信 掛牆港台34年被除下
【Emily】上年212宗駁錯污水渠 三成完成修正
【Emily】上年212宗駁錯污水渠 三成完成修正
【Emily】15cm風扇仔 vs. 31.2℃室溫 新冠剛癒林超英瞓得着
【Emily】15cm風扇仔 vs. 31.2℃室溫 新冠剛癒林超英瞓得着
【Emily】浸大新聞訪問學人 明報兩人入選
【Emily】浸大新聞訪問學人 明報兩人入選
【Emily】話招商未必要設經貿辦 林健鋒倡喺使館「設櫃枱」
【Emily】話招商未必要設經貿辦 林健鋒倡喺使館「設櫃枱」