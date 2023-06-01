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東九半月破108宗網騙 涉款1.3億 拘115人 主婦墮刷單陷阱失380萬

【明報專訊】東九龍刑事總部聯同東九龍4警區，於5月15至30日進行代號「搏虎」的打擊科技罪案及詐騙行動，偵破108宗網上騙案，涉及損失款項約1.3億元。當中包括4事主墮入投資騙案，共被騙去千萬元，另有主婦墮刷單求職陷阱，損失380萬元。警方稱，平均每20分鐘就一宗騙案發生，市民如有懷疑，可使用警方「防騙視伏器」測試可疑網站及電話號碼等。

被捕多為傀儡戶主 部分黑幫

東九龍總區重案組第三隊總督察許諾表示，行動中拘捕115男38女（17至74歲），涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐及洗黑錢，他們涉及多個團伙，大部分為傀儡户口持有人，據悉部分有黑社會背景。警方亦凍結約300萬元犯罪得益，並檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等。

偵破的108宗案件，涉及222名事主（16至91歲）。損失金額最大一宗為投資騙案，4名事主在2022年3至9月透過社交網站與陌生人成為好友後，被誘騙於虛假網站投資加密貨幣，並將投資款項存到指定帳戶，欲取回投資時對方失蹤，合共損失1000萬元。

最大一宗涉千萬 4人虛幣受騙

觀塘警區科技罪案組督察鄧智成表示，觀塘警區破獲24宗騙案，拘捕27人，損失金額1870萬元。當中損失金額最大為求職騙案，一名38歲家庭主婦接獲「搵快錢」兼職短訊，她按指示到網上購物平台點評貨品，推高銷量以賺取佣金，其間曾獲逾萬元報酬，其後她在數周分10多次存入約380萬元到指定帳戶，欲取回本金時騙徒已失蹤。

鄧表示，新興求職騙案包括增加虛假網站瀏覽量、短片分享平台訂閱量及網購平台銷量，騙徒會無差別發任務短訊，要求事主以積分或代幣在假網站完成任務，獲取報酬。事主存入款項購買積分或代幣，完成更多任務，欲取回本金時騙徒便失去聯絡。

許諾續稱，今年首季錄得7361宗科技罪案，較去年同期升六成，合共損失逾8.3億元，當中以網戀、投資及求職損失最多，而年輕人較易墮入求職騙案陷阱。暑假將至，年輕人即將投入職場，市民應提高警惕。

相關字詞﹕網戀 東九熜區

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