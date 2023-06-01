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港聞二

有線收費台今告終 合約按金90天內退

【明報專訊】有線電視的收費電視廣播服務牌照今日起終止，日後將繼續透過奇妙電視3個免費電視頻道提供節目。有線電視昨日回覆查詢稱，所有收費電視服務的未完合約將於即日起自動終止，客戶毋須遞交任何終止服務文件，各類合約按金會在服務終止或完約後90天內以支票退回。消委會表示，自2月14日有線公布交還收費牌照起至前日，共收到76宗相關投訴，當中32宗與更改或終止合約有關。

消委：2月起76投訴 涉停約不果

消委會回覆本報查詢時指出，76宗投訴中有32宗與「更改或終止合約」有關，另有20宗涉「服務質素」、「價格或收費爭拗」及「銷售手法」各佔10宗等。會方表示，投訴人大多在簽訂電視服務合約時，被游說簽訂合約期跨越今年6月1日、包括寬頻服務的綜合服務合約；今年2月中旬投訴人知悉有線停止收費電視服務，要求終止整份服務合約，但被告知當中的寬頻及其他服務的合約仍生效，令投訴人不滿。消委會稱部分個案經該會調停後已解決，其餘尚在處理。

有線電視所屬母公司有線寬頻1999年11月上市，翌年扭虧，盈利到2005年創5.82億元高峰後走下坡，自2008年起長蝕，由2008至2022年中期，14年半累計虧損37.35億元。有線電視轉為集中經營免費電視業務，中大新聞與傳播學院講師梁麗娟向本報表示，本地免費電視業務仍面對不少挑戰，她舉例稱網上串流平台節目不時引起觀眾在網上自發討論，反之本港免費電視缺乏「talking point（話題焦點）」，如何令觀眾有意欲收看節目是最大挑戰，公眾對該台的主持認知度亦有待培養。

現時本港僅餘電訊盈科經營的Now TV以收費電視牌照經營，被問及本港收費電視是否仍有經營空間，梁麗娟認為Now TV的足球及電影頻道有獨特性，例如能提供另類或小眾藝術電影，亦有自家製節目可重溫，相信仍可吸引觀眾訂閱。

Keyman探班：同事過渡順利

曾在有線體育台任足球評述員的馬啟仁（Keyman）接受本報訪問時稱，昨午特意重返舊公司探望體育組及新聞部主播舊同事。據他了解，收費台停播後同事會順利過渡，相信人事變動不大。他稱暫未見有免費電視有強烈意向「以體育掛頭牌」，認為有線日後可探索以體育資訊作賣點，體育節目過去培育本港不少球迷，他相信仍有可為。

相關字詞﹕體育 消委會 免費電視 收費電視 奇妙電視 有線電視

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