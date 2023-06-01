拉扯旗杆辱國旗罪成 自閉青年庭上嚎哭10分鐘

被告黃俊樂（現年20歲）聞判激動尖叫，說「唔好啊……唔想一覺瞓醒喺懲教署」。休庭期間，兩名女親友走入犯人欄安撫被告，有庭警說「你媽咪會好傷心㗎」。

據控方案情，被告三度拉扯國旗區旗旗杆，致旗杆屈曲，但旗幟無受損。李官裁決時稱，醫療紀錄顯示被告患自閉症、專注力不足和過度活躍症，但被告自辯說法前後矛盾，法庭不接納；被告承認行為針對國旗區旗旗杆，盤問下卻指旗幟顏色鮮紅，令他「唔舒服」，明顯「前言不對後語」。

未損國旗 官：飄揚靠旗杆

李官又指，被告的母親供稱街上旗幟令兒子不適，是「試圖隱瞞事件真相」；強調被告拉扯旗杆是不爭事實，雖然本案不涉及嘲笑國旗和遊行示威，但國旗的旗杆和旗幟連在一起，國旗依賴旗杆才能在空中飄揚，被告明顯不尊重國旗，裁定3罪成立。

辯方求情稱，被告母親對事件感自責，被告父親2021年離世，冀法庭輕判及盡早判刑，減少還押日子。李官問「有咩原因要特別優待佢？」辯方重申只想法庭考慮被告的身體情况。案件押後至6月14日判刑，以待索取被告的更生中心和精神科報告。【案件編號：WKCC 3705/22】