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港聞

港聞二

多區昨逾37℃ 暑熱警告7小時

【明報專訊】本港連日天氣酷熱，天文台昨日下午錄得34.7℃，為今年以來最高溫，多區最高氣溫升至35度℃或以上；勞工處昨晨8時40分起發出黃色工作暑熱警告，維持7小時後取消，為《預防工作時中暑指引》生效以來暑熱警告維持時間最長一次。勞工處副處長馮浩賢昨日出席活動時稱，期待指引有助業界訂定措施應對熱壓力。

天文台表示，颱風「瑪娃」的外圍下沉氣流為廣東帶來極端酷熱天氣，昨高溫觸發的雷暴及大驟雨為北區及大埔帶來逾30毫米雨量。截至昨晚9時10分，赤鱲角、流浮山、濕地公園、元朗公園、上水、大隴等地最高氣溫錄得逾37℃，其中赤鱲角37.7℃；而長洲、打鼓嶺均超過36℃。天文台展望隨後數日有幾陣驟雨，周五天氣酷熱，局部地區有雷暴。

警告被指無用

勞處：勿只着眼休息時間

《預防工作時中暑指引》5月15日起實行，截至昨日共5次發出工作暑熱警告。指引並非透過立法強制執行，馮浩賢昨日出席由勞工處及職業安全健康局的講座時致辭表示，作為相關指引及工作暑熱警告的推動者，近日他被人戲稱「中暑先生」，亦有人質疑指引「沒有用，只是講，大隻講」。馮重申推出指引旨在令僱主、僱員、商會、工會等更關注預防中暑熱壓力，並運用指引評估中暑風險及熱壓力，以作合適應對措施，期望公眾不止着眼計算警告生效後不同工種的休息及工作時間。

相關字詞﹕酷熱天氣 中暑 勞工處 工作暑熱警告 預防工作時中暑指引

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