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消費券支付商出招吸轉會客 八達通「大致完成」增儲值額

【明報專訊】第二期消費券將於7月16日發放，今期市民可選擇「轉會」。多個儲值支付工具推出轉會優惠「搶客」，其中八達通昨日宣布向新客戶及轉會客派發最多100元儲值額，BoC Pay不論新舊客戶均派100元，WeChat Pay HK則向新客或轉會客派50元。八達通現時儲值上限為3000元，八達通署理行政總裁甘志深透露，會將消費券及交通津貼等來自政府資金的儲值額調整上限，相關工作大致上完成，適時對外公布。

派錢派優惠券 100元吸學生

有意轉換收取第二期消費券的儲值支付工具的市民，需於6月5至27日辦理更改手續，可循網站自行辦理或親身到9間臨時服務中心。

八達通表示，如在推廣期內首次登記使用八達通領取第二期消費券，並將該八達通登記在「八達通」手機應用程式（App），可獲50元增值額；若該客戶直接用該手機App登記，可獲100元增值額。首次登記領券的學生下月5日亦可透過「學生手機八達通」獲100元增值額。

八達通會於消費券派發期間，一連4星期推出「連環快閃現金賞」，透過八達通手機App送出共100萬張現金券，可用於OK便利店、日本城、麥當勞等「好賞嘟」商戶。八達通亦聯同商場及大小商戶推出總值逾1億元的商戶優惠券（見表）。

甘志深稱，目前近七成市民選用八達通領券，過去兩年加入的商戶「數以萬計」，主要是中小型商戶。對於政府表示消費券很難成為恒常計劃，甘稱推行與否是政府決定，八達通會配合政府政策，又說上調儲值金額只是八達通「做定先」，「將來有冇消費券，用唔用到個上限，唔係主要考慮因素」。

甘又稱，去年市民消費券多用在高價電子產品，今年第一期則涉飲食為主，相信與放寬防疫措施有關，另外亦有涉及超市、個人用品及服裝的消費，市民整體消費增多。他說，目前已有一半用戶首期消費券花費滿3000元，即合資格在7月16日領取第二期，預計到時大部分用戶均合資格。

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