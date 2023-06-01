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港聞二

四成公眾泳池局部關閉 楊潤雄：研聘境外救生員

【明報專訊】本港泳季4月起開始，康文署轄下設施於4至5月的非高峰期需要1800多名救生員，6至8月的高峰期則需約2000多名；惟截至5月1日僅接近1700名救生員受聘。由於當值救生員不足，截至5月1日有四成、即17個公眾泳池因人手問題需局部開放，其中東涌游泳池昨日需暫時關閉，「直至另行通告」。文體旅局長楊潤雄昨稱，正研究聘請外判商在泳池提供季節性救生員服務，並正探討從包括大灣區等境外地區，聘請持有相關救生資格者成為救生員的可行性。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮認為，外判聘用救生員質素參差，憂對泳客生命安全缺乏保障，又稱本地救生員工作環境欠佳，建議與其花額外津貼聘用外勞，不如改善前線薪俸福利提高入行吸引力。

35泳灘冬季停救生服務

康文署昨稱，截至5月1日，受聘於署方的救生員包括1400多個長期服務救生員及200多個合約救生員。全港45個公眾泳池中有25個全面開放，17個因人手問題局部開放，其餘3個因改建或周年維修工程需關閉。根據康文署網站，全港42個公眾泳灘（見表），除了3個暫停開放，有35個開放泳灘於冬季12月至2月或11月至3月期間暫停救生服務。

楊潤雄昨日書面回覆自由黨議員邵家輝提問中表示，近年本港整體人力市場人手不足，泳池數目過去數年急增近200個，招聘季節性救生員面對「相當大」困難。他稱署方今年新設兩年合約期職位的全年救生員，增加職位穩定性，並成功招聘110名員工，相信可穩定人手；又稱署方已推出一系列訓練計劃，包括「先聘用後訓練」，以增人手供應。他補充，康文署仍在招聘本年度季節性救生員，收到聘任合約人員將陸續到任。

胡啟榮表示，康文署早已將最低人手「減無可減」，導致救生員工作量大增，如昔日數名救生員可輪流休息，現時人手不足及未安排休息，救生員基本上「一開工就做到收工」；加上擔心泳客投訴，署方加強巡查當值質素，動輒警告前線勿擅離職守，令救生員工作壓力加劇。

指康文署削人手致壓力爆煲

工會：屋苑泳池人手充足

胡又稱，現時私人屋苑泳池人手充足，並引述有前線員工指部分時薪達100至120元，一般不會出現泳客「爆棚」，工作量輕鬆，亦可選擇離住所較近的工作地點，請假有彈性，因此不少人選擇服務私人屋苑泳池，而非公眾泳灘或泳池。

相關字詞﹕文化體育及旅遊局 泳灘 泳池 康文署

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