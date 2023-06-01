城巴新巴7月合併 羅淑佩指已承諾不加價減線

羅淑佩表示，每年運輸署有既定機制處理路線重組計劃，不受巴士公司專營權合併影響。早前城巴合併後承諾兩年不裁減員工，惟不包括後勤員工。羅稱現時運輸業人手緊張，相信巴士公司會珍視及挽留前線員工。

城巴昨日發布簡化C字形箭嘴的新標誌並介紹新巴車隊過渡安排，昨起新巴車隊車頭、車身、車尾的新巴品牌將貼上新的城巴品牌，車牌亦顯示城巴標誌；新巴車長亦佩戴城巴頸牌及襟章，直至獲派發全新設計的城巴制服。

城巴推5款新車身票選

新巴車隊2025年完成換裝

另外，城巴為建立全新形象，已設計5款車身塗裝，皆保留城巴的經典黃色，或以零排放轉型計劃塗裝為設計概念。市民可於本月9至18日登入城巴網頁投選心儀塗裝樣式，得票最高兩款將進入次輪投票，由城巴新巴員工做最終決定。5款新裝巴士本月5日起在新巴及城巴路線行走，亦將於本月9至18日在中環海濱活動空間展出。城巴稱，新塗裝將先用於新巴車隊，預計2025年完成，暫無計劃更新城巴車隊。