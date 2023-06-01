五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價

72路線收多1元 40號線加幅6.15%

根據運輸及物流局文件，有72條路線加價超過1元，部分增加兩元以上，其中城巴機場巴士及北大嶼山路線共18條巴士路線加逾1元。

除了來往鴨脷洲的A10，其他城巴機場巴士加幅介乎4.62%至4.85%，均比平均加幅的4.2%高。

城巴及新巴方面，上調金額近乎1元或以下，惟至少20條市區路線的加幅比平均加幅的4.9%為高，其中來往中環和赤柱的6號線、來往華富（北）及會展站的40號線更高達6.12%至6.15%；另外部分僅在早上提供服務的巴士路線，加幅亦達6.15%，包括只在上課日早上由鴨脷洲開往中環堅道的93C，及只於星期一至五於早上來往黃竹坑及中環的71號線。

「元天」往紅磡觀塘 九巴線破20元

九巴則有12條路線加價多於1元，部分非過海路線新收費超出20元，屬於由元朗、屯門及天水圍來往市區的路線，包括來往元朗及紅磡、觀塘碼頭的268B、268C，來往天水圍及紅磡、觀塘碼頭的269B、269C等，加價0.8元（4.1%），同樣比平均加幅的3.9%高出0.2個百分點。龍運巴士則有15條路線加價多於1元，最高為來往粉嶺及港珠澳大橋香港口岸的通宵巴士路線NA43，加價2.2元（4.8%），比平均加幅的4.2%高出0.6個百分點。

羅淑佩稱研「增潤」現時機制

羅淑佩稱現時巴士公司調整票價亦有機制，當局考慮加價申請時會考慮一籃子因素，包括經濟情况、市民接受程度、員工薪酬等。她引述有評論稱若有既定機制，可能會年年加價，「大家都未必最樂見」，當局會研究「增潤」現時機制。出席同一活動的城巴財務總監王世揚稱，今次加價申請結果已塵埃落定，未來會繼續拓展網絡及擴大乘客量，重申應有恆常的票價調整機制，並指每年有成本及物價指數等不同因素，若無恆常機制，變相每次巴士公司申請加價，公眾均無法掌握申請加價時段和生效時間等資訊。

林世雄昨在港台《千禧年代》承諾會研究是否有更好的巴士票價調整機制，又表示若仿效港鐵設立票價調整機制，未必能有一個各方完全接受的方案。