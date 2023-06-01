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五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價

【明報專訊】政府前日批准5間巴士公司本月18日起加價，扣除隧道基金後獲批加幅介乎3.9%至7%。運輸及物流局昨向立法會提交文件，交代大部分路線新票價（見表）。根據文件，除了通宵路線及嶼巴假日收費，加價最多為城巴機場巴士線A10，新收費50.3元，增加2.3元，加幅近4.8%。運輸署長羅淑佩昨日出席城巴專營權合併發布會後回應今次巴士加價時表示，有評論稱若有既定機制可能年年加價，「大家都未必最樂見」，政府會研究如何改善現有機制。運輸及物流局長林世雄說，如仿效港鐵設票價調整機制，未必能讓各方滿意。

72路線收多1元 40號線加幅6.15%

根據運輸及物流局文件，有72條路線加價超過1元，部分增加兩元以上，其中城巴機場巴士及北大嶼山路線共18條巴士路線加逾1元。

除了來往鴨脷洲的A10，其他城巴機場巴士加幅介乎4.62%至4.85%，均比平均加幅的4.2%高。

城巴及新巴方面，上調金額近乎1元或以下，惟至少20條市區路線的加幅比平均加幅的4.9%為高，其中來往中環和赤柱的6號線、來往華富（北）及會展站的40號線更高達6.12%至6.15%；另外部分僅在早上提供服務的巴士路線，加幅亦達6.15%，包括只在上課日早上由鴨脷洲開往中環堅道的93C，及只於星期一至五於早上來往黃竹坑及中環的71號線。

「元天」往紅磡觀塘 九巴線破20元

九巴則有12條路線加價多於1元，部分非過海路線新收費超出20元，屬於由元朗、屯門及天水圍來往市區的路線，包括來往元朗及紅磡、觀塘碼頭的268B、268C，來往天水圍及紅磡、觀塘碼頭的269B、269C等，加價0.8元（4.1%），同樣比平均加幅的3.9%高出0.2個百分點。龍運巴士則有15條路線加價多於1元，最高為來往粉嶺及港珠澳大橋香港口岸的通宵巴士路線NA43，加價2.2元（4.8%），比平均加幅的4.2%高出0.6個百分點。

羅淑佩稱研「增潤」現時機制

羅淑佩稱現時巴士公司調整票價亦有機制，當局考慮加價申請時會考慮一籃子因素，包括經濟情况、市民接受程度、員工薪酬等。她引述有評論稱若有既定機制，可能會年年加價，「大家都未必最樂見」，當局會研究「增潤」現時機制。出席同一活動的城巴財務總監王世揚稱，今次加價申請結果已塵埃落定，未來會繼續拓展網絡及擴大乘客量，重申應有恆常的票價調整機制，並指每年有成本及物價指數等不同因素，若無恆常機制，變相每次巴士公司申請加價，公眾均無法掌握申請加價時段和生效時間等資訊。

林世雄昨在港台《千禧年代》承諾會研究是否有更好的巴士票價調整機制，又表示若仿效港鐵設立票價調整機制，未必能有一個各方完全接受的方案。

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