明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

區會改革草案首讀 曾國衞斥「反中亂港分子」騙議席

【明報專訊】立法會昨就區議會改革方案的修例草案首讀及二讀，政制及內地事務局長曾國衞開場發言斥有「反中亂港分子」透過區議會制度「騙取大量選票和議席」，其後更「干擾政府施政」。新思維立法會議員狄志遠質疑，曾國衞對區議會指控嚴厲，狄認為以往區議員代表市民反映對政府不滿，不等於民主政制是錯誤。

狄志遠：代市民表不滿  不等於民主錯

立法會相關小組委員會已完成討論區議會改革，稍後該委員會將直接轉成法案委員會，繼續逐項審議的程序。委員會主席廖長江向本報表示，由於希望在立法會7月放暑假前通過修例，法案委員會將爭取6月內完成審議工作。他說，難以預計審議時間及會議次數，但強調會確保有足夠時間認真審議修例。

廖長江：爭取6月內審完

曾國衞昨發言稱，今次草案「承載全體市民對美好生活、社區和諧的強烈渴求和期盼」，政府必定全力做好地區治理工作，令新一屆區議會在明年1月1日如期就任。他又批評，要求區議員須宣誓擁護《基本法》後，有區議員「因心虛不敢宣誓而紛紛辭職」，亦有人宣誓無效被取消資格，稱他們「根本就不是真心誠意愛國愛港」。他說政府絕不能讓過去危害國家安全、損害國家和香港利益的事再發生。

狄志遠說，《基本法》列明特首及立法會最終以普選產生，區議會是本港民主發展步伐之一，重申不希望區議會改制後變成政府「啦啦隊」，盼維持五光十色，並促請政府交代如何確保委任及地區委員會界別區議員積極工作，以及區議會民主發展的下一步。

至於對修例投票意向，狄志遠說言之尚早，政府仍未解釋修例細節，加上新思維將積極考慮參選，需時思考對修例立場。

相關字詞﹕狄志遠 曾國衞 區議會改制

上 / 下一篇新聞

藍雪櫃告別 施贈志不滅
藍雪櫃告別 施贈志不滅
創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注
創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注
四成公眾泳池局部關閉 楊潤雄：研聘境外救生員
四成公眾泳池局部關閉 楊潤雄：研聘境外救生員
消費券支付商出招吸轉會客 八達通「大致完成」增儲值額
消費券支付商出招吸轉會客 八達通「大致完成」增儲值額
多區昨逾37℃ 暑熱警告7小時
多區昨逾37℃ 暑熱警告7小時
拉扯旗杆辱國旗罪成 自閉青年庭上嚎哭10分鐘
拉扯旗杆辱國旗罪成 自閉青年庭上嚎哭10分鐘
有線收費台今告終 合約按金90天內退
有線收費台今告終 合約按金90天內退
被告加入串謀時間 官促控方列表 控方倡考慮國安法前言行 官：人人可變罪犯 須小心交友？
被告加入串謀時間 官促控方列表 控方倡考慮國安法前言行 官：人人可變罪犯 須小心交友？
初選案未審結 無罪上訴機制爭7月前通過 張國鈞稱盡快堵漏洞 否認政治考量
初選案未審結 無罪上訴機制爭7月前通過 張國鈞稱盡快堵漏洞 否認政治考量
認出臥底警圍毆 6人囚40月 官斥公然挑戰執法權力
認出臥底警圍毆 6人囚40月 官斥公然挑戰執法權力
休班警否認賭檔賭博違口罩令
休班警否認賭檔賭博違口罩令
東九半月破108宗網騙 涉款1.3億 拘115人 主婦墮刷單陷阱失380萬
東九半月破108宗網騙 涉款1.3億 拘115人 主婦墮刷單陷阱失380萬
女警偷帽罪成 官拒納專家精神報告
女警偷帽罪成 官拒納專家精神報告
中環和你Lunch 6人暴動罪成 3人罪脫
中環和你Lunch 6人暴動罪成 3人罪脫
8．31案16人分4案審 7月底再訊
8．31案16人分4案審 7月底再訊
退休警司騙房貸上訴駁回 判辭：無合理可爭辯處
退休警司騙房貸上訴駁回 判辭：無合理可爭辯處
廣華新急症室 有人排隊待啟用
廣華新急症室 有人排隊待啟用
五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價
五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價
城巴新巴7月合併 羅淑佩指已承諾不加價減線
城巴新巴7月合併 羅淑佩指已承諾不加價減線
大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘
大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘
【Emily】「重要人物」sit議事堂 議員收通知紛紛歸位
【Emily】「重要人物」sit議事堂 議員收通知紛紛歸位
【Emily】六四報道巨幅表揚信 掛牆港台34年被除下
【Emily】六四報道巨幅表揚信 掛牆港台34年被除下
【Emily】上年212宗駁錯污水渠 三成完成修正
【Emily】上年212宗駁錯污水渠 三成完成修正
【Emily】15cm風扇仔 vs. 31.2℃室溫 新冠剛癒林超英瞓得着
【Emily】15cm風扇仔 vs. 31.2℃室溫 新冠剛癒林超英瞓得着
【Emily】浸大新聞訪問學人 明報兩人入選
【Emily】浸大新聞訪問學人 明報兩人入選
【Emily】話招商未必要設經貿辦 林健鋒倡喺使館「設櫃枱」
【Emily】話招商未必要設經貿辦 林健鋒倡喺使館「設櫃枱」