區會改革草案首讀 曾國衞斥「反中亂港分子」騙議席

狄志遠：代市民表不滿 不等於民主錯

立法會相關小組委員會已完成討論區議會改革，稍後該委員會將直接轉成法案委員會，繼續逐項審議的程序。委員會主席廖長江向本報表示，由於希望在立法會7月放暑假前通過修例，法案委員會將爭取6月內完成審議工作。他說，難以預計審議時間及會議次數，但強調會確保有足夠時間認真審議修例。

廖長江：爭取6月內審完

曾國衞昨發言稱，今次草案「承載全體市民對美好生活、社區和諧的強烈渴求和期盼」，政府必定全力做好地區治理工作，令新一屆區議會在明年1月1日如期就任。他又批評，要求區議員須宣誓擁護《基本法》後，有區議員「因心虛不敢宣誓而紛紛辭職」，亦有人宣誓無效被取消資格，稱他們「根本就不是真心誠意愛國愛港」。他說政府絕不能讓過去危害國家安全、損害國家和香港利益的事再發生。

狄志遠說，《基本法》列明特首及立法會最終以普選產生，區議會是本港民主發展步伐之一，重申不希望區議會改制後變成政府「啦啦隊」，盼維持五光十色，並促請政府交代如何確保委任及地區委員會界別區議員積極工作，以及區議會民主發展的下一步。

至於對修例投票意向，狄志遠說言之尚早，政府仍未解釋修例細節，加上新思維將積極考慮參選，需時思考對修例立場。