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創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注

【明報專訊】「藍雪櫃」免費為基層人士提供生活必需品解燃眉之急，每日打開「藍雪櫃」的人不絕。簡序珊說，父親對「藍雪櫃」的一切都上心，憶述有晚與父親準備從附近一個存放物資的中心離開時，留意到一名男子到雪櫃提取大量物資，他們落樓了解，方知對方原來是想幫助同住的一批行動不便街坊取物資。父女獲悉後即取出大批餅乾和麵條等食材，提着大包小袋隨對方行至油麻地果欄附近的住所贈予一眾街坊。

見有人大取物資助街坊 隨行助派

簡序珊說，那次是她首次到訪籠屋，至今歷歷在目。該單位被分隔成10多個牀位，環境擠迫，過往常與基層家庭接觸的父親向她小聲說「有啲仲差！」令她覺得「香港也是一個發達的地方，如果我爸爸講有比這籠屋更差的環境，可想而知很多人都生活得很差」。

睹善心者捐物資 下樓感謝

簡序珊形容父親成了「雪櫃看更」，全天候關注雪櫃動靜，連食飯亦不忙留意閉路電視，「基本上個人喺藍雪櫃附近，總之佢能夠見到藍雪櫃，睇cam（攝像）又好，其他人同佢講都好，佢個心就係癡住咗藍雪櫃」。她說父親若看到有善心人放物資入雪櫃，會由物資中心下去多謝對方；有人來取物資，他又會向對方介紹「藍雪櫃」，甚至根據街坊所需而在中心取出合適物資，例如向素食者提供非肉類食品，唯恐忽略任何一個有真正需要的人。

簡仲文今年4月19日曾在「藍雪櫃」facebook交代入院消息，其間不忘感謝市民對「藍雪櫃」支持，亦呼籲網民轉發專頁以讓更多人了解「藍雪櫃」理念。

相關字詞﹕藍雪櫃

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