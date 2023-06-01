創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注

見有人大取物資助街坊 隨行助派

簡序珊說，那次是她首次到訪籠屋，至今歷歷在目。該單位被分隔成10多個牀位，環境擠迫，過往常與基層家庭接觸的父親向她小聲說「有啲仲差！」令她覺得「香港也是一個發達的地方，如果我爸爸講有比這籠屋更差的環境，可想而知很多人都生活得很差」。

睹善心者捐物資 下樓感謝

簡序珊形容父親成了「雪櫃看更」，全天候關注雪櫃動靜，連食飯亦不忙留意閉路電視，「基本上個人喺藍雪櫃附近，總之佢能夠見到藍雪櫃，睇cam（攝像）又好，其他人同佢講都好，佢個心就係癡住咗藍雪櫃」。她說父親若看到有善心人放物資入雪櫃，會由物資中心下去多謝對方；有人來取物資，他又會向對方介紹「藍雪櫃」，甚至根據街坊所需而在中心取出合適物資，例如向素食者提供非肉類食品，唯恐忽略任何一個有真正需要的人。

簡仲文今年4月19日曾在「藍雪櫃」facebook交代入院消息，其間不忘感謝市民對「藍雪櫃」支持，亦呼籲網民轉發專頁以讓更多人了解「藍雪櫃」理念。