藍雪櫃告別 施贈志不滅

明報記者 杜沛妍

創辦人病逝 6．10最後一派

簡仲文的家人日前透過社交平台公布簡於5月中因病離世，並透露6月10日下午3時將於吳松街86號舉行「藍雪櫃」告別式，屆時會向有需要者派發最後物資。簡仲文女兒簡序珊接受本報訪問稱，父親創辦「藍雪櫃」是希望基層人士即使未能擁有一部屬於自己的雪櫃，仍能享受回家開雪櫃的感覺，溫暖且有尊嚴。

簡序珊形容父親性格開朗慷慨，由於出身低收入家庭，加上中巴混血身分，過往曾遭歧視，「所以佢（父親）好明白作為基層人士會承受幾多唔開心」，盼利用自己力量幫助基層及少數族裔，於2020年11月創立「藍雪櫃」，在吳松街設置第一部藍雪櫃，內裏放滿有心人捐贈的物資，供有需要者免費取用。

成立初期，簡仲文由自資購買物資至搬運，事事親力親為，那年他63歲，此前他被發現癌指數高，曾接受肺葉切除手術。

遭冒名被變賣物資 仍不捨終止

疫情出乎意料持續3年多，猶如藍天寄寓希望的「藍雪櫃」陪伴街坊度過炎夏寒冬，後來不少有心人亦參與項目捐贈物資，雖然曾有人利用雪櫃名義發起捐募卻非用作相關用途，物資亦曾被「貪心鬼」淘空甚至變賣，令簡家痛心，但是簡仲文仍不捨得終止，因為他深明「藍雪櫃」對基層的重要。

父親待人真誠，亦令他與一眾街坊建立細水長流的情義。簡仲文生前愛與人談天，常站在雪櫃旁了解取物資者需要，吸收別人的負能量再發放正能量，女兒形容為「洗唔到的過濾器」。

受助者聞噩耗 雙眼通紅

簡序珊提到父親離世後，有次她到「藍雪櫃」了解，當時雪櫃已清空，她向前來打開雪櫃的人交代父親離世消息，大部分人錯愕，且雙眼通紅並感到惋惜，「佢哋第一句唔係話冇嘢攞呀，而係『吓，好高嗰個？』」、「（他們）與我們的心情是一樣」。

簡序珊透露，從小到大跟隨父母到球會打球以至她現時開設的「貓酒店」均位於佐敦，「成個佐敦充滿對父親的回憶」。她憶及父親以往路過其店時會着她打開窗戶，兩人不時隔空揮手，想到今後不能再與父見面時難忍淚水。

簡序珊說父親為「藍雪櫃」勞心勞力，值得佩服，自問無信心管理好「藍雪櫃」，加上疫情退卻，決定不再保留「藍雪櫃」，「之後任何人以藍雪櫃名義做任何事，包括籌款，都與簡氏一家無關」。

善行泛漣漪 類似項目接踵

簡序珊認為，「藍雪櫃」是一個聯繫受惠者及捐贈者的平台，父親的善行已引發漣漪效應，「香港不止藍雪櫃，還有其他機構已做類似的項目，其實香港一直都好多有心人做事，若非有這麼多有心人，藍雪櫃也不會維持了兩年多」，而父親創立「藍雪櫃」時的八字真言「送你所想，取你所需」，她相信亦在部分人心中萌芽。

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