大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘

明報記者 劉敬華

儘管近期人民幣持續受壓，市場普遍預期人民幣匯價有望於下半年回升。恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，近日人民幣匯價偏軟，除基於近期內地經濟數據遜於市場預期，及市場憧憬內地將減息外，主要是受到最近美元轉強影響，隨着市場對美國債務問題憂慮減退，支持美元匯價向好，若債務上限方案如市場預期獲通過，嚴重缺乏資金的美國政府將在短期內增加發債，此舉或會短暫抽緊市場上的美元供應，令美元匯價短期偏強，認為美元匯價有機會於今年下半年回軟，將對人民幣匯價有一定支持。

瑞銀料人幣下半年回升 年底見6.6

瑞銀財富管理投資總監辦公室最近發表報告指，近期人民幣匯價偏軟，主要是受到地緣政治局勢緊張，以及中國經濟活動動能減弱影響，但認為消費將可繼續推動內地經濟復蘇，加上預料隨着美國加息周期結束，有望令美元中期內走軟，預期人民幣兌美元匯價將於下半年回升，並將該行今年9月及12月份人民幣匯價預測由原先的均為6.5元人民幣兌1美元，分別調整至6.7及6.6元人民幣兌1美元。

對於經常北上大灣區內地城市的人士，近日人民幣匯價偏軟，或是個兌換人民幣的機遇，惟短期內人民幣有機會持續雙向波動，即使有實際使用人民幣的需求，也應量力而為，逐步分段兌換。於兌換人民幣的同時，也可考慮利用部分銀行提供的兌換人民幣定存優惠，以賺取1星期逾10厘的高息。目前不少銀行均有提供此類以兌換資金敘做定存的優惠（見表1），定存期一般為7日或1個月，其中以7日人民幣定存優惠年利率較高，介乎10至13.88厘，1個月人民幣定存優惠年利率則介乎3.3至4.88厘。

敘做定存前宜留意相關優惠條款，如需符合最低定存金額、需為指定理財戶口客戶、需於指定交易時段兌換人民幣，又或需要敘做指定人民幣定存，以確保可獲得優惠。以恒生的優惠為例，便需於推廣期內的指定交易時段兌換人民幣，並同時以兌換資金敘做人民幣定存，優越私人理財及優越理財客敘做7日人民幣定存可獲10.9厘優惠年利率，優進理財及綜合戶口客戶7日亦可獲10厘。

涉匯兌風險 小心一買一賣蝕差價

對於手頭已持有一定人民幣，經常往返大灣區內地城市的人，由於長期有使用人民幣的需要，或可考慮將部分閒置的人民幣敘做定存。近期各銀行不時推出不同定存優惠（見表2），其中以新資金優惠較為普遍，雖然目前銀行為吸納新資金而推出的人民幣定存優惠年利率，相對不及同一優惠下的港元及美元定存優惠年利率吸引，以3個月人民幣定存為例大多不逾2厘，但港元定存大多可達3厘，不少美元定存更可達4厘，惟敍做人民幣定存優惠息率仍高於人民幣活期存款利率，且如短線將人民幣兌換至港元或美元，其後因實際使用需要，要再將港元或美元兌回人民幣，或涉匯兌風險，即使匯價沒有大幅變動，買入及賣出差價亦構成損失。倘若預期內地將於短期內減息，以支持經濟穩步復蘇，或可考慮將部分閒置人民幣敘做較長期的人民幣定存，個別銀行新資金定存優惠的12個月人民幣定存優惠年利率可達2厘。

[活在灣區]