大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘

【明報專訊】隨着內地與香港通關，港人北上大灣區內地城市公幹、探親及旅遊等活動逐步回到疫前的頻繁水平。鑑於市場普遍看好人民幣下半年表現，經常往來大灣區內地城市的人士或可趁近日人民幣匯價偏軟逐步分段兌換，更可考慮部分銀行的兌換人民幣定存優惠兼賺高息，個別銀行兌換人民幣的一星期定存優惠年利率可逾13厘。
明報記者 劉敬華
儘管近期人民幣持續受壓，市場普遍預期人民幣匯價有望於下半年回升。恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，近日人民幣匯價偏軟，除基於近期內地經濟數據遜於市場預期，及市場憧憬內地將減息外，主要是受到最近美元轉強影響，隨着市場對美國債務問題憂慮減退，支持美元匯價向好，若債務上限方案如市場預期獲通過，嚴重缺乏資金的美國政府將在短期內增加發債，此舉或會短暫抽緊市場上的美元供應，令美元匯價短期偏強，認為美元匯價有機會於今年下半年回軟，將對人民幣匯價有一定支持。
瑞銀料人幣下半年回升 年底見6.6
瑞銀財富管理投資總監辦公室最近發表報告指，近期人民幣匯價偏軟，主要是受到地緣政治局勢緊張，以及中國經濟活動動能減弱影響，但認為消費將可繼續推動內地經濟復蘇，加上預料隨着美國加息周期結束，有望令美元中期內走軟，預期人民幣兌美元匯價將於下半年回升，並將該行今年9月及12月份人民幣匯價預測由原先的均為6.5元人民幣兌1美元，分別調整至6.7及6.6元人民幣兌1美元。
對於經常北上大灣區內地城市的人士，近日人民幣匯價偏軟，或是個兌換人民幣的機遇，惟短期內人民幣有機會持續雙向波動，即使有實際使用人民幣的需求，也應量力而為，逐步分段兌換。於兌換人民幣的同時，也可考慮利用部分銀行提供的兌換人民幣定存優惠，以賺取1星期逾10厘的高息。目前不少銀行均有提供此類以兌換資金敘做定存的優惠（見表1），定存期一般為7日或1個月，其中以7日人民幣定存優惠年利率較高，介乎10至13.88厘，1個月人民幣定存優惠年利率則介乎3.3至4.88厘。
敘做定存前宜留意相關優惠條款，如需符合最低定存金額、需為指定理財戶口客戶、需於指定交易時段兌換人民幣，又或需要敘做指定人民幣定存，以確保可獲得優惠。以恒生的優惠為例，便需於推廣期內的指定交易時段兌換人民幣，並同時以兌換資金敘做人民幣定存，優越私人理財及優越理財客敘做7日人民幣定存可獲10.9厘優惠年利率，優進理財及綜合戶口客戶7日亦可獲10厘。
涉匯兌風險 小心一買一賣蝕差價
對於手頭已持有一定人民幣，經常往返大灣區內地城市的人，由於長期有使用人民幣的需要，或可考慮將部分閒置的人民幣敘做定存。近期各銀行不時推出不同定存優惠（見表2），其中以新資金優惠較為普遍，雖然目前銀行為吸納新資金而推出的人民幣定存優惠年利率，相對不及同一優惠下的港元及美元定存優惠年利率吸引，以3個月人民幣定存為例大多不逾2厘，但港元定存大多可達3厘，不少美元定存更可達4厘，惟敍做人民幣定存優惠息率仍高於人民幣活期存款利率，且如短線將人民幣兌換至港元或美元，其後因實際使用需要，要再將港元或美元兌回人民幣，或涉匯兌風險，即使匯價沒有大幅變動，買入及賣出差價亦構成損失。倘若預期內地將於短期內減息，以支持經濟穩步復蘇，或可考慮將部分閒置人民幣敘做較長期的人民幣定存，個別銀行新資金定存優惠的12個月人民幣定存優惠年利率可達2厘。
[活在灣區]
相關字詞﹕活在灣區