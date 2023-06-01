明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

認出臥底警圍毆 6人囚40月 官斥公然挑戰執法權力

【明報專訊】便衣男警前年在酒吧執行卧底行動，被中學同學認出後，遭10多人圍毆及脫掉衣服拍照，事後6男被控非法禁錮罪。他們早前認罪，全部人昨在區域法院被判入獄40個月。法官稱，可想而知警員當時處於孤立無援的境況，斥各人公然挑戰警方執法權力，更有意圖妨礙司法公正之嫌。

舊同學點相大叫「有差佬」 官指始作俑者

6名被告為唱片騎師蔡浩寅（24歲）、酒吧負責人李偉軍（28歲）、酒吧侍應麥偉樂（29歲）、酒吧兼職員工江唐希（26歲）、運輸工胡家俊（27歲）及無業鮑俊鏗（23歲）。各被告承認於2021年12月19日，在尖沙嘴非法禁錮一名警員，胡家俊另承認非法及惡意對該警員身體加以嚴重傷害。

法官謝沈智慧引述案情指出，蔡浩寅是卧底警的中學同學，當日認出對方身分大叫「呢度有差佬」，事主隨即遭人包圍、拳打腳踢，鮑俊鏗更說要跟事主「慢慢玩」，事主繼而被脫去衣物拍照，不自願交出手機和密碼。法官稱事主遭凌辱時處身在被告控制的場所，更為孤立無援，雖然他們無使用實質武器，但赤手空拳造成的傷勢也可很嚴重，事主最終發現有肋骨骨折和患上創傷後遺症，其「驚恐程度不言而喻」。

酒吧負責人不制止 「當無事發生」須加刑

法官接納事件非早有預謀，但形容蔡浩寅為「始作俑者」，同時指出整個過程歷時約40分鐘，逾10人參與，照片有被發布在網上的風險。法官又稱，警方調查正常不過，當時酒吧只能營業至凌晨2時，但涉案酒吧5時仍未關門。

法官特別提到李偉軍作為餐廳負責人，本可阻止事情發生，但參與其中，更在襲擊後對事主說可當無事發生，屬極之嚴重的加刑因素。法官認為各人角色在案中不同，因有參與而罪責相若，故就非法禁錮罪以監禁5年作量刑起點，他們除認罪外無其他減刑因素。胡另承認襲擊罪判囚16個月，兩罪同期執行。

【案件編號：DCCC 731/22】

相關字詞﹕區域法院 對他人身體加以嚴重傷害罪 非法禁錮 酒吧 臥底

上 / 下一篇新聞

藍雪櫃告別 施贈志不滅
藍雪櫃告別 施贈志不滅
創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注
創辦者女：父如雪櫃看更 全天候關注
區會改革草案首讀 曾國衞斥「反中亂港分子」騙議席
區會改革草案首讀 曾國衞斥「反中亂港分子」騙議席
四成公眾泳池局部關閉 楊潤雄：研聘境外救生員
四成公眾泳池局部關閉 楊潤雄：研聘境外救生員
消費券支付商出招吸轉會客 八達通「大致完成」增儲值額
消費券支付商出招吸轉會客 八達通「大致完成」增儲值額
多區昨逾37℃ 暑熱警告7小時
多區昨逾37℃ 暑熱警告7小時
拉扯旗杆辱國旗罪成 自閉青年庭上嚎哭10分鐘
拉扯旗杆辱國旗罪成 自閉青年庭上嚎哭10分鐘
有線收費台今告終 合約按金90天內退
有線收費台今告終 合約按金90天內退
被告加入串謀時間 官促控方列表 控方倡考慮國安法前言行 官：人人可變罪犯 須小心交友？
被告加入串謀時間 官促控方列表 控方倡考慮國安法前言行 官：人人可變罪犯 須小心交友？
初選案未審結 無罪上訴機制爭7月前通過 張國鈞稱盡快堵漏洞 否認政治考量
初選案未審結 無罪上訴機制爭7月前通過 張國鈞稱盡快堵漏洞 否認政治考量
休班警否認賭檔賭博違口罩令
休班警否認賭檔賭博違口罩令
東九半月破108宗網騙 涉款1.3億 拘115人 主婦墮刷單陷阱失380萬
東九半月破108宗網騙 涉款1.3億 拘115人 主婦墮刷單陷阱失380萬
女警偷帽罪成 官拒納專家精神報告
女警偷帽罪成 官拒納專家精神報告
中環和你Lunch 6人暴動罪成 3人罪脫
中環和你Lunch 6人暴動罪成 3人罪脫
8．31案16人分4案審 7月底再訊
8．31案16人分4案審 7月底再訊
退休警司騙房貸上訴駁回 判辭：無合理可爭辯處
退休警司騙房貸上訴駁回 判辭：無合理可爭辯處
廣華新急症室 有人排隊待啟用
廣華新急症室 有人排隊待啟用
五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價
五巴票價出爐 A10機場線破50元 城巴倡設恒常調整機制 運署：有評論稱或年年加價
城巴新巴7月合併 羅淑佩指已承諾不加價減線
城巴新巴7月合併 羅淑佩指已承諾不加價減線
大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘
大灣區GBA專題：人幣弱分段吸 定存一周享年息13厘
【Emily】「重要人物」sit議事堂 議員收通知紛紛歸位
【Emily】「重要人物」sit議事堂 議員收通知紛紛歸位
【Emily】六四報道巨幅表揚信 掛牆港台34年被除下
【Emily】六四報道巨幅表揚信 掛牆港台34年被除下
【Emily】上年212宗駁錯污水渠 三成完成修正
【Emily】上年212宗駁錯污水渠 三成完成修正
【Emily】15cm風扇仔 vs. 31.2℃室溫 新冠剛癒林超英瞓得着
【Emily】15cm風扇仔 vs. 31.2℃室溫 新冠剛癒林超英瞓得着
【Emily】浸大新聞訪問學人 明報兩人入選
【Emily】浸大新聞訪問學人 明報兩人入選
【Emily】話招商未必要設經貿辦 林健鋒倡喺使館「設櫃枱」
【Emily】話招商未必要設經貿辦 林健鋒倡喺使館「設櫃枱」