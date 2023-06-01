初選案未審結 無罪上訴機制爭7月前通過 張國鈞稱盡快堵漏洞 否認政治考量

修例草案昨二讀

現時原訟法庭作出毋須答辯並引致無罪裁決，以及由指定法官就《港區國安法》作出的無罪裁決，控方均不能上訴。身在北京的律政司長林定國在社交網站表示，修例建議是為了填補現行法律的漏洞，指出容許控方就法官因法律錯誤而判處被告無罪提出上訴，強調加入上訴機制，不是輸打贏要，亦絕不影響法庭的獨立審判權。

對於修例預計何時通過，張國鈞會後表示「愈快愈好」，將於立法過程盡力回應議員提問和提供資料。他接受Now新聞訪問稱，爭取在立法會7月暑假休會前通過修例。

初選案料餘30日審期

律政司表明今次修例沒有追溯期，惟修例通過後的裁決均適用於新設上訴機制，換言之正在審理、仍未裁決的國安法案件有機會受影響。民主派初選案正在高院審理，昨日為第60日審訊，預計審期90日。張國鈞會後被問到初選案會否受影響時，未有正面回應，僅重申條例草案沒有追溯力，不涉及其他案件，「見到法律漏洞，我們一定要盡快堵塞處理」，又否認修例具政治考量。

張國鈞又稱，政府已就修例諮詢法律專業團體及法律學院等持份者，大部分意見均支持立法建議。他重申新設上訴機制屬程序性質，不影響法院獨立審判權及被告接受公平審訊的權利，也不牴觸「一罪不能兩審」的原則。