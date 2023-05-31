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新冠應變級別降 專家顧問解散 孔繁毅：仍需獨立調查找不足

【明報專訊】世界衛生組織早前解除因應新冠病毒而持續3年多的最高公共衛生警戒級別「國際關注的突發公共衛生事件」。港府參考世衛意見、評估本地情况和風險及病毒變異情况後，昨日宣布即時起將「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」下的應變級別，由「緊急」級別調低至「戒備」級別；政府亦因應級別下調，調整跨部門應變架構，由特首督導下放至醫衛局統籌，並同步撤銷「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團架構。發言人形容，調低級別是本港抗疫一大里程碑，本港在抗疫路上取得「階段性的成果」。

原政府專家顧問孔繁毅表示，此時撤銷專家顧問團做法合理，但認為仍需獨立調查醫管局及衛生防護中心工作以查找不足，相信有助本港未來應對大型流行病。專家顧問劉宇隆則相信，政府內部會做各項諮詢。政府發言人昨在新聞稿表示，一直因應疫情發展以階段性方式總結經驗，持續改進應對疫情的各個範疇。

每日陽性及死亡數字停公布

政府表示將調整跨部門應變架構，即時起從「緊急」級別下由特首主持的「抗疫督導委員會」督導，調整為在「戒備」級別下由醫衛局統籌及策導，後續工作由相關政策局或部門處理，而「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團架構亦同步撤銷。醫管局中央指揮委員會等將停止運作，改由聯網監察疫情；緊急應變中心亦停運，不再每天公布新增核酸檢測陽性及新冠死亡個案數目，改為每周公布監測數據。

政府2020年1月4日公布「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，同時啓動「嚴重」應變級別；同月25日提升至「緊急」級別。局方昨日補充，新冠病毒已按一般上呼吸道疾病方式管理，衛生防護中心將按現行安排，視乎情况向常設的科學委員會徵詢專家，就預防及控制傳染病策略及措施提供意見。

政府發言人又感謝市民和社會各界努力及國家對本港抗疫工作的支持。

孔倡續監察XBB準備疫苗 增長者服務

醫管局昨稱，公立醫院即日起相應調低至「戒備」應變級別，連同診所將實施相關措施，包括繼續執行已恢復的探訪安排等；北大嶼山醫院香港感染控制中心內為住院病人提供的中醫特別診療服務亦會停止。

孔繁毅表示，現時普遍確診者病徵輕微，相信調低級別對大眾影響不大。不過他建議政府仍需監察XBB變種病毒株，並為高風險患者準備相關疫苗，醫管局亦應增加專為長者的病牀、醫護人手及醫療住宿服務。

劉宇隆：港抗疫中規中矩

劉宇隆認為調低級別象徵本港已走出「黑暗時刻」，大眾可放心擁抱復常生活。他形容本港抗疫中規中矩，但在戴口罩等措施較歐美部分「科學大國」更勝一籌。

總結疫情，他認為社會應摒棄不同立場，抗疫以科學和實證為依歸，而每個城市都應重視本地科研數據，例如當初社會爭辯哪款疫苗較好，結果本地數據顯示只要接種3至4劑疫苗，兩者對減輕重症及死亡風險功效一致，樂見大眾對醫學認知提高。

相關字詞﹕醫務衛生局 醫管局 新冠病毒 世衛

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