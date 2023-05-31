5銀行停涉事單位估價 業主疑為地產代理

去年920萬買 中銀曾估840萬

根據土地註冊處文件，涉事日出康城首都第6座中層單位的業主姓辜，2022年8月以920萬元購入該單位。業主姓名與一間著名地產代理公司的一名地產代理名字相同，本報昨日未能聯絡該業主求證身分，有關地產代理公司接受查詢時表示無回應。地產代理監管局回覆本報時稱，監管局目前並無資料得知有關個案的事主是持牌地產代理，監管局亦不會評論個別地產代理的私人事宜。

不過，地產代理監管局亦指出，一般而言，在未取得建築事務監督批准及同意下增建或改動樓宇，均可能構成《建築物條例》下的違例建築工程，提醒市民應注意物業附有違建工程所涉及的風險，除了安全問題，亦包括政府可能行使收回土地權導致物業業權出現問題的風險、難以取得任何或足夠銀行按揭貸款來完成交易的風險等。