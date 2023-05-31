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港聞二

測量師會稱或冰山一角 「設計可改不代表合法」

【明報專訊】將軍澳日出康城首都一個單位被揭發違規擅拆主力牆，引發社會關注，香港測量師學會認為今次事件屬冰山一角，提醒市民做任何單位改裝工程前，必須尋找專業人士評估，以檢視有否潛在風險或違法可能，強調「即使設計上可改動，亦不代表法例容許」，而政府亦應加強公眾教育。

自製開放式廚房加樓梯或影響結構

香港測量師學會昨日召開記者會，提到有不少裝修工程可能違反《建築物條例》並影響樓宇結構安全，例如非法打通單位、自製開放式廚房、加裝樓梯等，強調若涉及改動結構的工程，須經屋宇署審批圖則，並由合資格人士施工。

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業表示，很多裝修工程在室內進行，「外面看不到」，提醒市民要小心確保工程安全合規，任何工程都應找相關專業人士評估，檢視有否潛在風險或違規可能。除了遵守《建築物條例》，也要留意大廈公契，因公契約束業主如何享用大廈和列明相關責任；一般而言，除非獲公契經理人同意，否則不可更改單位結構。

是否主力牆看圖則 勿單靠樓書

何鉅業續指，單憑售樓書未必能確定有關牆身是否主力牆，也要檢視建築圖則和結構圖則，提醒業主改裝家居結構時須小心和三思，「還原工程所需費用可能比改裝工程更高」。至於今次日出康城事件中哪一方須負責任，何稱在違例建築工程參與其中者，若屬明知故犯，都有可能違法，但也要視乎證據和事實。

測量師學會建築測量組主席張文滔認為，今次事件「可能只是冰山一角」，裝修陷阱可能很多，提醒市民裝修時盡量避免郁動單位原有間隔，如需改動，事前必須諮詢專業人士，了解方案是否可行。他又建議市民買賣二手住宅前安排測量師獨立勘測單位，確定有否樓宇安全和僭建問題才交易。

相關字詞﹕主力牆 香港測量師學會 日出康城

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