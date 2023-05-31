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康城拆牆限30日修復 查設計師項目 屋宇署：牆身多鋼筋 「唔會唔知」是主力牆

【明報專訊】將軍澳日出康城「首都」有單位被揭擅自打穿主力牆。屋宇署長余寶美昨日表示，經初步評估，被拆除的主力牆佔單位結構牆約6%、佔整層1%，署方檢視後認為樓宇整體結構無危險，但不合標準，業主須於15日內展開修復，30日內完成工程。她說，涉事業主、裝修工程設計師、施工承建商或須負上責任，當局亦會跟進涉事設計師參與過的工程項目。

屋宇署前日派員到涉事單位視察，證實有違規情况，業主亦已安裝臨時支撐。署長余寶美昨午交代事件最新發展，稱業主已委任認可人士兼註冊結構工程師跟進，包括改善臨時支架，亦要向署方提交報告，說明拆除的部分及對整體樓宇結構影響、入圖則講述如何修復，預料數日內可討論出修復方案，強調署方會對今次「特殊個案」加快處理。就涉事單位的臨時支架，她稱當局昨與相關註冊結構工程師商討，對方承諾會盡快安排合規格的臨時支撐。

承建商名「未完全掌握」 拆牆時間未知

至於單位何時拆除主力牆，余寶美指事前無收過涉事單位通知拆除主力牆，個案是上周六通報當局，「所以具體究竟佢咩時候拆除，其實現在係冇呢個資料」，但相信是近期的工程。至於承建商名稱，她亦表示「未係好完全掌握」，會向負責裝修的設計師索取進一步資料，亦會跟進涉事設計師曾參與的其他項目。

根據網上資料，涉事設計師以往曾受訪介紹自己參與過的室內設計項目，例如太古城海景花園的翠榕閣單位、西貢豪宅133 Portofino雙連單位，上述項目的介紹均提及曾改動或拆除牆身。

余寶美昨被問到會否進一步規管工程公司時表示，目前規管已平衡業主選擇，「做一般嘅裝修譬如搭木櫃、髹油唔需要我哋用《建築物條例》去規管」。她稱，由於事件發生在單位內，當局不會亦沒辦法到每一個單位查找是否違規，必須靠舉報，強調收到舉報會嚴肅處理。

方國珊：開放式廚房也要還原

她強調涉事牆身明顯較厚及多鋼筋，「我相信就算係裝修師傅，都唔會話唔知（是主力牆）」；指改動結構並非不可，可聘專業人士準確計算對整體結構會否有影響，再交署方審批，要有措施確保不會影響樓宇安全。另外，前日曾到訪涉事單位的西貢區議員方國珊昨稱，屋宇署亦發現單位內廚房改為開放式，要求業主也要還原廚房位置。

300戶憂損安全樓價 擬追究管理公司

日出康城首都業主委員會前主席張志董稱，收到超過300戶業主反映，包括擔心事件影響樓宇安全及樓價，又批評涉事單位只安裝鐵架作臨時支撐，屬草草了事。他指業主做裝修工程均須向管理公司申請，管理公司有責任監管及巡查，業主正發起簽名行動，計劃向管理公司追究責任。

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業稱，涉事單位短時間內需臨時加固，也要做還原工程，最理想是按原有結構設計還原，只需移除鋼筋和再接駁，灌注混凝土，估計需時約一個多月。他相信還原工程難免需數十萬元。

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