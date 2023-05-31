官納延誤檢控減刑 淘大襲警男囚兩月半

官：兩年方起訴 非合理拖延

被告朱永業（現年27歲，大學四年級生）被控於2019年9月14日，在牛頭角淘大商場內企圖阻撓在正當執行職務的警員17128及警員19622，以及襲擊在正當執行職務的警員20921。

裁判官屈麗雯判刑指出，案發時有數以百計人群聚集，參與大型打鬥和襲擊，兩名涉案警員在被告面前制服示威者，他必然知悉對方正在執勤。然而他卻高舉水樽衝前，妨礙二人執法，又「批踭」令其中一人受傷，最終警方成功執法並非求情理由，不過接納警員傷勢不嚴重。

裁判官續指出，當時場面混亂，不同政見的人互相指罵，被告的行為有可能令氣氛更激烈，威脅警員的人身安危，即時監禁是唯一選項。

惟裁判官同時稱，警方2020年4月向律政司索取意見，去年5月才提告，花時逾兩年，並非合理拖延，而且被告已改過自身，學業成績和品格良好，遂每罪採納3個月作為量刑起點，各減刑兩周，全部同期執行。

本案被告去年5月與同一事件中的6人，即郭卓其、張偉保、李家樑、范子謙、萬展超及劉佑煒分成4案提堂，分別被控非法集結、藏武等不同罪名，其中3人認罪，兩人分別囚8周及11周，一判入勞教中心；連同朱永業，4人不認罪，受審後一人罪脫，3人囚兩個月兩周至4個月不等。裁判官早前亦因延誤處理的問題，扣減范子謙及劉佑煒刑期。

【案件編號：KTCC 660/22】

（反修例風暴）